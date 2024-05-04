歐洲大選：德國選民最關注移民議題

歐洲議會6月即將舉行大選。根據最新民調，德國選民對歐洲大選沒有太大興趣。41%的受訪者表示，移民、庇護與融合政策是歐盟面臨的最大挑戰。

（德國之聲中文網）德國聯邦政府再次陷入分裂。這次意見分歧的原因是資金。內閣需要就2025年預算案達成一致，在夏季休會後提交給聯邦議院進行辯論。

然而，社民黨（SPD）、綠黨和以商業為導向的自民黨(FDP)組成的中左翼執政聯盟對於在哪些領域可以和應該節省開支的問題上存在根本分歧，問題暫時難有進展。

在德國，聯邦政府和16個聯邦州都有義務實現收支平衡。聯邦政府的貸款總額不得超過經濟產出的0.35%。德國財政部長林德納（Christian Lindner）及其領導的自由民主黨（FDP）堅決執行憲法中規定的所謂 「債務剎車」。然而，社民黨和綠黨認為，在危機時期，國家必須借貸更多資金才能進行投資。

多數德國人希望遵守支出紀律

民調機構infratest-dimap本周針對1280名合格選民進行了月度「德國趨勢」調查，發現54%受訪者希望維持「債務剎車」不變。40%受訪者希望對該規定進行改革。

據最新估計，如果維持 「債務剎車」，各部門將不得不削減約300億歐元的開支計劃。

民調機構詢問選民希望哪些事務被確立為優先事項。結果顯示，民眾難以就政府應在哪些方面削減開支達成一致。近半受訪者贊成削減用於難民和長期失業者的福利支出，即公民津貼（Bürgergeld）。在醫療保健、年長者護理和家庭政策方面，多數受訪者希望增加支出。

執政聯盟最小黨派自民黨嚴厲反對增加社會福利。自民黨支持率自2021年以來急劇下滑，這意味著該黨明年可能無法達到進入聯邦議院的5%門檻。

由基民盟（CDU）和基社盟（CSU）組成的中右翼聯盟黨繼續獲得最強有力的選民支持，民調支持率為31%。社民黨和綠黨的支持率持平，均為15%。極右翼民粹主義政黨德國另類選擇黨（AfD）獲得了18%的支持率。近月來，選項黨在全國的支持率有所下降。這可歸歸結於兩個因素：理性和正義黨（BSW，又稱莎拉-瓦根克內希特聯盟）作為民粹主義替代黨派的崛起，以及圍繞選項黨候選人及其與俄羅斯和中國關係的醜聞。

歐洲議會將於6月9日舉行大選。德國另類選擇黨的首席候選人馬克西米利安‧克拉(Maximilian Krah)被指控收受來自俄羅斯和中國的資金，影響其投票決定。他的一名親近助手最近因涉嫌為中國從事間諜活動被捕，克拉本人也正接受調查。在德國趨勢民調中，七成受訪者認為選項黨應該重新審視對俄羅斯和中國的立場。

然而，大多數選項黨支持者認為該黨沒有理由重新定位。相反的，每四位選項黨支持者中就有三人認為，對立法者行為的整體反應被誇大。

選項黨歐洲議員克拉因涉嫌收受來自俄羅斯和中國的賄賂接受調查 圖片來源： Jean-Francois Badias/AP Photo/dpa/picture alliance

對歐洲大選興致缺缺

調查結果顯示，選項黨在歐洲議會選舉中的民調支持率為15%。保守的基民盟/基社盟支持率或有小幅增長，而其他黨派的支持度都可能會下跌。理性和正義黨有望在其首次選舉中贏得7%選民支持；其創始人瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）於 2024年脫離左翼黨「另立山頭」，將左傾經濟政策與保守移民政策和親俄外交政策相結合。

儘管半數受訪者對歐洲議會選舉有濃厚興趣，但另一半受訪者表示興趣不大或根本不感興趣。對本次歐洲議會選舉的興趣甚至低於2019年，當時德國的投票率僅為 61.4%。這也遠低於德國2021年大選的76.6%投票率。

歐盟政策似乎未能滿足德國選民的期望。三分之二受訪者表示，他們對歐盟政策「相當不滿意」。選項黨和BSW支持者尤其持批評態度，而社民黨和綠黨的支持者則對歐盟的政策決定最為滿意。

41%的受訪者表示，移民、庇護與融合政策是歐盟面臨的最大挑戰。51%受訪者認為，與歐盟以外國家達成協議是降低抵達歐洲難民數的一種辦法。歐盟目前正與埃及、黎巴嫩和突尼斯就此類協議進行談判。歐盟向這些國家承諾提供大量資金，以換取他們阻止難民進入歐盟。

總體而言，在五月份德國趨勢調查中，受訪者認為歐盟最緊迫問題還包括國際衝突（34%）、環境和氣候保護（21%）和經濟議題（20%）。

德國難民問題積重難返 右翼趁機受益 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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