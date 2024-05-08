歐洲之行最後一站：習近平周三到訪匈牙利

匈牙利是中國黨和國家領導人習近平此次歐洲之行的最後一站，一般認為，匈牙利總理歐爾班將借此機會進一步強化匈中雙邊關係。匈牙利是歐盟內同中國關係最為緊密的盟友。

（德國之聲中文網）習近平此次歐洲之行的第一站是法國，雖然法國方面熱烈歡迎習近平到訪，但俄烏戰爭和全球貿易等方面的分歧仍格外顯眼。

離開法國之後，習近平到訪中國在歐洲的"鐵桿夥伴" - 塞爾維亞。周三晚間，習近平則將飛抵此次歐洲之行的最後一站匈牙利。

一般認為，習近平將會受到匈牙利總理歐爾班的熱情款待。歐爾班是歐盟對華"去風險"政策最強有力的反對者。匈牙利外長齊雅爾托（Peter Szijjarto）表示："這顯然是一次具有歷史意義的訪問活動。"



自2010年重新掌權以來，歐爾班一直在倡導所謂"向東方開放"的外交政策，尋求同中國、俄羅斯以及其他一些亞洲國家建立更為緊密的經貿關係。儘管受人權、防疫、貿易以及俄烏戰爭等一系列議題的影響，西方同中國的關係日趨緊張，但推崇民族主義的歐爾班總理卻絲毫沒有改變他的對華戰略。

過去幾年以來，擁有960萬人口的中歐國家匈牙利引入一系列以電池和電動車製造為主的大型中資項目。布達佩斯考文紐斯大學副教授馬圖拉（ Tamas Matura）表示："無論在經濟，還是政治層面上，匈牙利都對北京變得越來越有價值。匈牙利政府已經成為歐盟內最後一個堅定而鮮明執行親華路線的政府。"

去年十月，歐爾班是出席北京"一帶一路"峰會的唯一一位歐盟國家領導人。"一帶一路"是中國黨和國家領導人領導人習近平推出的標誌性倡議。峰會期間，歐爾班發表講話稱，"匈牙利主張加強溝通，反對在脫鉤和去風險的討論中推動陣營化發展。"

中國清華大學國際關係研究所所長閻學通此前訪問布達佩斯時曾對法新社表示："中匈關係是穩定而可靠的。中國企業來匈牙利投資很有安全感，也不必擔心他們的生意會受到政治因素的干擾。"

2022年，匈牙利開始了將本國打造成全球電動車製造中心的努力，此後已有多家中國企業在匈牙利各地投資建廠。電池製造商寧德時代目前正在匈牙利東部城市德布勒森（Debrecen）附近建設該企業在歐洲的第二座工廠，而中國電動車製造商比亞迪在南部城市塞戈德（Szeged）生產的汽車預計將於明年投放市場。

來自匈牙利政府的數據顯示，目前共有價值150億歐元的在建項目來自中國。作為回報，中資企業則可以享受到稅務優惠、有利的監管環境以及慷慨的配套設施補貼。

2015年，匈牙利作為第一個歐洲國家正式加入引起廣泛爭議的"一帶一路"倡議。不過，迄今為止，連接布達佩斯和布加勒斯特的高鐵項目進展並不順利。

2021年6月5日，匈牙利政府有關在布達佩斯設立中國復旦大學分校的計劃引發抗議集會。 圖片來源： Laszlo Balogh/AP/dpa/picture alliance

匈中兩國在諸多領域的合作都在迅速發展：疫情期間，匈牙利引入中國疫苗，今後還計劃為中國大學開設第一所設在歐洲境內的分校。前不久，匈牙利還宣佈將同中國簽署安全協定，准許中國警察同匈牙利警察共同在境內執行巡邏任務。

匈牙利政府宣稱，同中國的夥伴關係給匈牙利帶來了諸多好處，但反對黨則對相關合作缺乏透明度、電池工廠造成環境污染以及腐敗問題的蔓延等提出了質疑。

左翼民主聯盟的羅奈（ Sandor Ronai）表示："我們為這項項目提供了慷慨的補貼，這給納稅人造成了沉重的負擔，而從中受益的卻只有歐爾班的小圈子。"

中國問題專家西米爾奇克（ Matej Simalcik）表示，中國總是能夠借助匈牙利"阻止或淡化歐盟一些針對中國的決策"。西米爾奇克對法新社表示："同樣的運作方式也可能會被用於北約內部的決策程序中。"

匈牙利是1999年加入北約的，在俄烏戰爭等問題上，匈牙利的立場同其他盟國截然不同。匈牙利呼籲立即停火，並對所謂的"戰爭狂熱"予以譴責。匈牙利外交部長齊雅爾托表示，匈中兩國在推動和平方面擁有"絕對的共識"。

（法新社）

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