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歐巴馬
1961年8月4日出生於美國夏威夷州火奴魯魯，美國第44任總統，美國歷史上第一位黑人總統。
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即時新聞
2024年3月29日
2024年3月29日
三任總統聯袂登台 拜登募得數千萬競選資金
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深度報導
六中全會之際 看習近平的一盤大棋
六中全會之際 看習近平的一盤大棋
儘管之前坊間有各種中國政治高層激烈內鬥，反習力量孤注一擲，威脅習近平統治權威的傳言流出。但從目前情況來看，2021年11月8日開始的中共六中全會，將會進一步鞏固習近平的統治地位。DW為您整理，掌權後的習近平是如何一步一步走到今天的。
政治
2021年11月8日
2021年11月8日
9 張圖
美國最高法院："歐巴馬醫保"有效
美國最高法院："歐巴馬醫保"有效
這是前總統歐巴馬遲到的勝利，也讓另一位前總統顏面盡失：甚至最高法院的多數保守派法官們也無意推翻美國首位黑人總統這一重大改革項目。
政治
2021年6月18日
2021年6月18日
暌違五年 美台重啟貿易談判
暌違五年 美台重啟貿易談判
美國國務卿布林肯7日表示，美國可能與台灣恢復貿易談判，但他未表明華府是否願意與台灣簽署全面性的貿易協定。專家認為，雙方簽署貿易協定恐引來中國的批評。
政治
2021年6月8日
2021年6月8日
德語媒體：火藥味十足的初次會晤
德語媒體：火藥味十足的初次會晤
拜登就任總統以來的首次中美高級別會晤剛剛揭幕，就演變成了一場針鋒相對的激烈爭執。這也是當前中美關係現狀的真實寫照。
媒體
2021年3月19日
2021年3月19日
川普下台後的8種命運
川普下台後的8種命運
無論彈劾川普的結果如何，至少在接下來的4年，他肯定與白宮的橢圓形辦公室無緣了。離開了白宮，等待川普的會是什麼呢？
政治
2021年1月21日
2021年1月21日
第一寵物：那些與總統作伴的動物們
第一寵物：那些與總統作伴的動物們
從引起醜聞的梗犬到好奇的貓，許多不同的寵物陪伴著美國總統來到白宮。但是如果你認為進入白宮的全是萌寵，那你就錯了。
政治
2020年12月2日
2020年12月2日
8 張圖
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