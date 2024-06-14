歐中人權對話在即 歐盟發布年度香港報告

歐盟周四發布年度有關香港的報告。歐委會副主席波瑞爾表示港人自由權持續被侵蝕。人權組織呼籲暫停與中國的人權對話，採取更有效的措施。

（德國之聲中文網）這是自香港主權移交北京以來，歐盟發布的第26份年度香港報告 。6月13日的這份最新報告圍繞2023年香港的政治經濟發展狀況。

報告提及當年7月的香港區議會選舉改革，致使直選席位銳減至不及五分之一。候選人須經過諸多篩選，以至於最終沒有民主派候選人取得資格。在野黨無法組織籌款活動。12月舉行的區議會選舉則投票率創新低。

報告還提及香港國安法當年首次跨境實施。香港有關部門發布通緝令，對13名流亡海外的港人實施通緝並懸賞。

此外，報告還提及"民主派47人"案、立場新聞案、黎智英案、支聯會及鄒幸彤案等。

報告引述香港官方數字，2023年有 290 ⼈因國安法被捕，定罪率100%。而在新聞自由方面，報告引述⾹港外國記者會（FCC）2023年中發布的調查，65%的受訪⾹港記者表⽰，在過去18個⽉內，曾對⾃⼰的⽂章進⾏⾃我審查。

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波瑞爾：一國兩制被架空

歐盟高級代表、歐委會副主席波瑞爾（Josep Borell）表示："2023年度報告詳細展示香港民眾自由與權力持續被侵蝕，一國兩制原則被架空。" 他說，香港政治反對派等同於被排除在選舉之外，而國家安全法持續被用於打壓境內外不同政見。

"這些發展趨勢削弱了對香港法治的信心，也影響到香港作為國際商業中心的地位"，波瑞爾說道。

歐盟就香港年度報告發布的新聞稿中稱，2020年香港實施國安法後，歐盟及其成員國採取的措施仍有效。這些措施中包括重新審核有關避難、移民以及遣返的協議，審視和限制敏感設備的出口，旁聽法律程序、支持公民社會，密切關注國安法的境外影響等。

在經濟方面，報告提及，歐盟在香港仍有最大的外商群體，有1550家企業在香港。歐盟是香港的第三大貿易夥伴，僅次於中國大陸和台灣。

今年6月4日，香港雖無法像過去那樣紀念六四35周年，德國、荷蘭和歐盟駐香港代表仍出現在維園「散步」 圖片來源： Phoebe Kong/DW

人權觀察：迄今人權對話無成效

而在本周末即將舉行歐中人權對話之際，人權觀察等組織發表公開信，呼籲歐盟暫停該對話，以更有效的方式向中國政府施壓。公開信中提及中國國內對異見和人權活動人士的打壓，以及在新疆、西藏和香港侵犯人權的狀況，認為歐盟與北京已進行的38輪人權對話未能收到效果。

（綜合報導）

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