歌德——彼時的流行巨星？

整整250年前，《少年維特的煩惱》問世，讓歌德幾乎一夜成名，並迅速掀起了一股「維特熱」，其中也包含可怕的「維特效應」。這部作品在當時就像如今社群網站上熱帖一樣被廣泛傳播和追捧。

（德國之聲中文網）1774年9月，書信體小說《少年維特的煩惱》出版，讓時年25歲的歌德（Johann Wolfgang von Goethe）一舉成名。有傳言稱，叱咤風雲的法蘭西帝國皇帝拿破侖‧波拿巴（Napoleon Bonaparte，又稱拿破侖一世）曾讀過《維特》多達七次。據稱在與歌德會面時，拿破侖幾乎只談論了這本書。

這部小說的主角是維特，維特是他姓氏，彷彿他沒有名字一樣。他愛上了已訂婚的洛特（Lotte，Charlotte 夏洛特的暱稱，又譯綠蒂）。維特愛她愛到無法自拔，洛特卻始終忠於自己的未婚夫。在這毫無希望的單戀中，維特最終選擇自殺結束自己的生命。

「維特熱」

在年輕作家反抗貴族理性至上的「狂飆突進（Sturm und Drang）」時期，《少年維特的煩惱》恰好契合了年輕一代的時代精神。尤其是許多年輕男性似乎能與維特產生共鳴，甚至對他抱持認同感。

這種現象的表現之一是模仿小說主人公的穿衣風格。法蘭克福歌德大學18至19世紀文學史教授德呂赫（Heinz Drügh）解釋說：「比如，人們會像維特那樣穿藍色外套和黃色背心。」這種現象通常被稱為「維特熱」。德呂赫稱《少年維特的煩惱》的暢銷是一個「全歐洲的現象」，甚至在東亞，這部作品至今仍然很受歡迎。

歌德書中的維特和夏洛特 圖片來源： akg-images/picture-alliance

今昔對比

今天的小說還能對社會產生如此巨大的影響嗎？德呂赫答道：「我認為，現在強烈的認同感更多來自電影和音樂，而非文學。」

這名文學史教授繼續介紹，《少年維特的煩惱》帶來了某種「新東西」，歌德通過這本小說開啟了一種新的思維方式。從今天的角度來看，歌德可能就像一個「流行巨星」，德呂赫補充道：「因為當時人們對這本書的認同感非常強烈，這種認同方式與當今流行文化中的現象有些類似。」

「維特效應」

然而，《少年維特的煩惱》反響之大，但也有其陰暗面。「維特熱」還包含了所謂的「維特效應」：小說出版後，出現了一系列與其相關的自殺事件。正因如此，歌德後來發布了小說的第二個版本。第二版篇幅更長，旨在幫助讀者在閱讀時與維特保持距離。

「維特效應」一詞是在小說出版200年後由社會學家菲利普斯（David Philipps）提出，用以解釋媒體中對自殺的浪漫化描繪如何引發模仿行為，特別是在青少年中引發的模仿行為。

1774年的首版《少年維特的煩惱》 圖片來源： akg-images/Heiner Heine/picture-alliance

「迷你維特」

就在幾十年前，流行巨星還是經典的榜樣。心理學家兼心理治療師揚森（Lothar Janssen）介紹，如今通過社群網站，榜樣尤其對於年輕人來說，越來越分散成「難以捉摸的小分支」。

揚森提到網路中的「迷你維特」：一些年輕人在社群網站上分享他們與對待心理疾病的方式，其他人往往能夠與此產生共鳴。然而，這些帖子常常具有「自我表現的特徵」，並通過網路这種媒介未經篩選地傳播給廣泛的公眾。

專家強調，公開討論心理疾病和自殺是重要的，但關鍵在於，尤其是媒體如何處理這一話題。為了避免「維特效應」，必須確保不將心理疾病和自殺行為浪漫化。

傳統榜樣猶在

流行巨星作為榜樣的現象依舊存在，例如，美國歌手泰勒‧斯威夫特（Taylor Swift，中文外號霉霉）就非常接近傳統的榜樣形象。心理學家揚森解釋說，她的粉絲群體形成了一個「讓人感到被接納和良好」的社區。儘管歌德已經卸下「流行巨星」的頭銜，但他和他的作品——如《少年維特的煩惱》——至今依然廣為人知。

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