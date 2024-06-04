槍指中國海警?菲律賓駁斥

中國官媒稱，在南海仁愛礁坐灘的菲律賓軍艦「馬德雷山」號上士兵將槍口對准中國海警。菲律賓武裝部隊發言人表示，菲律賓軍隊遵守交戰規則，並保持最高水準的職業操守，並未用槍指向對方。

（德國之聲中文網）菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）周二（6月4日）駁斥了中國官媒對於其駐紮在有爭議的南中國海淺灘上的一艘軍艦上的軍人將槍口對准中國海岸警衛隊的指控，稱菲律賓軍人保持了最高水準的職業操守，遵守了交戰規則。

中國官媒周日稱，上個月，第二托馬斯礁（中國稱仁愛礁、菲律賓稱阿雲津礁）「坐灘」軍艦「馬德雷山」號上菲方駐軍士兵將槍口對准中國海岸警衛隊。

中國環球電視網（CGTN）旗下「CGTN記者團」微博帳號周日在社群網站上發布消息稱，5月19日，在菲律賓對「馬德雷山」號駐軍進行空投補給，「中國海警依法依規應對時」，至少兩名人員持槍在「馬德雷山脈」號甲板活動，並用手、用槍指著中國海警方向。一段29秒的影片顯示，一名蒙面男子瞬間舉起一個模糊的黑色物體，看起來像是一支步槍。

菲律賓軍方負責人布勞納（Romeo Brawner）說，這艘擱淺的軍艦是菲律賓海軍的現役艦艇，因此有權攜帶武器。「我們有權自衛，」布勞納強調「他們只是在為可能發生的意外情況做準備，因為他們離得太近了。」但是他認為菲軍人並未用槍指向對方，反而稱中國海警船的行為是「挑釁行為」，並補充說菲律賓將繼續維護其在該地區的主權。

布勞納表示，當時中國海警的充氣艇駛入「馬德雷山號」的5到10米範圍內，並搶奪了部分空投物資。「這引發了警報，所以我們採取了預防措施，持槍是交戰規則的一部分。但我們否認任何菲律賓軍人曾經拿槍指向任何中國人，不過不否認他們持槍。」

菲中兩國船隻近期頻頻在南海爭議水域對峙 圖片來源： Aaron Favila/AP Photo/picture alliance

舊軍艦擱淺25年

1999年，菲律賓政府將二戰時期美軍遺留下來的馬德雷山號登陸艦拖往南中國海，故意擱淺「坐灘」在位於其200英裡專屬經濟區內的第二托馬斯礁，並派駐海軍陸戰隊隊員駐守，使得這裡成為菲律賓在與中國等國家存在主權爭議的南沙群島的前哨站。

多年來，中國對第二托馬斯礁的菲律賓駐軍提出質疑，並部署鋼殼船和快艇在南中國海海域和島礁附近巡邏，建造人工島嶼，將其軍事化，以加強自己的主權主張。

中國政府宣稱對幾乎整個南中國海都擁有主權，並部署了海岸警衛隊艦只，有些艦只距離中國大陸超過1000公里。南中國海是每年超過3兆美元船舶貿易的通道。中國主張主權的水域與菲律賓、越南、印度尼西亞、馬來西亞和汶萊主張主權的水域均有重疊。

海牙仲裁法庭2016年裁定，中國政府對南海90%海域的主權聲索缺乏國際法依據。中國政府拒絕接受這一裁決。

（路透社）

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