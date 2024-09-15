榮譽市民希特勒？ 小城師生呼籲釐清歷史

納粹統治期間，德國曾有四千多座城市授予獨裁者希特勒榮譽市民稱號。希特勒死後，雖然榮譽稱號就會自動注銷，但很多城市從未正式同這段歷史劃清界限。來自德國小城巴德洪內夫的一些中學生認為，這種狀況不能繼續下去了。

（德國之聲中文網）幾個月前，德國小城巴德洪內夫（Bad Honnef）一所高中的歷史課上，學生們突然萌生了自己來改寫歷史的念頭。於是，一幫同學向市政府提出申請，要求市府正式取消當年授予納粹獨裁者希特勒的榮譽市民稱號。

五名學生代表和他們的一名老師一道，希望以此行動向右翼思想發出明確的訊號："我們生活在這座城市裡，所以當然也會對這座城市的歷史發生興趣。所以我們就在想，我們能否用自己的行動改變歷史，改變授予希特勒的榮譽市民稱號。老師也鼓勵我們這樣做。所以，我們每個人都單獨給市長寫了電子信。"

這些學生們還挨家挨戶發起宣講簽名活動，最終收集到了1363名市民的簽名，簽名人數超過了該城總人口的5%，因此按照規定，市政府必須就這一倡議進行表決。

巴德洪內夫：五名希望改寫歷史的中學生和他們的老師。 圖片來源： Oliver Pieper/DW

學生代表說："當我們談到我們的想法時，大多數人根本就不知道希特勒曾是這座城市的榮譽市民，於是立即就簽了名。一年前，如果有人說，我們一個小小的班級能辦成這麼大的事情，肯定不會有人相信。不過，社媒上的右翼勢力仍很猖獗，必須予以制止。"

巴德洪內夫市長諾恩霍夫（左）：「為這段歷史畫上句號，至關重要。」 圖片來源： Jens Kremb

小城巴德洪內夫是在1933年4月5日授予希特勒榮譽市民稱號的，當時希特勒的國家社會主義工人黨NSDAP 剛剛贏得帝國議會大選不到一個月。因此，巴德洪內夫也是最早一批授予希特勒榮譽市民稱號的德國城鎮之一，而到了1934年，向希特勒授予榮譽使命稱號的城鎮就已經達到四千座。

隨著希特勒在1945年4月30日自殺身亡，授予他的榮譽市民稱號也就自動注銷了。但迄今為止，巴德洪內夫市政當局並沒有正式收回這一稱號。

學生們提出申請，要求撤回授予希特勒的榮譽市民稱號後，巴德洪內夫市長諾恩霍夫（Otto Neuhoff）對學生們的參與意識表示贊賞，並同師生們見了面。他說："我們對這些學生的作為感到自豪，這是一個很好的倡議。通過這次活動，學生們就可以意識到，自己的努力是能夠對政治產生影響的。"

獲得榮譽市民稱號後，希特勒寫給巴德洪內夫市府的感謝信。 圖片來源： Stadtarchiv Bad Honnef

授予希特勒榮譽市民稱號整整91年之後，巴德洪內夫終於要為這段不光彩的歷史畫上句號了。歷史學家施萊默Thomas Schlemmer 表示，這個遲到的步驟有著極高的象徵意義。

歷史學家施萊默：這個遲到的步驟有著極高的象徵意義。 圖片來源： People-Pictures Fotostudio München

施萊默表示，這一步驟的現實意義更為重要："當時是什麼原因導致了民主制度遭到破壞？我們應該從中吸取哪些教訓？這種同歷史劃清界線的步驟並不僅侷限於希特勒榮譽市民稱號問題，它也是一個讓人們深入反思自己城市在1930年代至1950年代的歷史的絕好機會。"

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