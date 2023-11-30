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極端天氣
極端天氣包括了正常、非嚴重、季節性、或者超出歷史平均數值的天氣。
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深度報導
聯合國氣候變化大會有哪些值得期待的內容？
聯合國氣候變化大會有哪些值得期待的內容？
石油巨頭阿聯酋作為東道主的聯合國年度氣候峰會今天在杜拜開幕，預計有7萬代表與會，各國政府準備進行馬拉松式的談判，希望就建立「損失與損害」基金達成協議，並討論是否首次同意逐步淘汰煤炭、石油和天然氣這樣的爭議議題。
自然與環境
2023年11月30日
2023年11月30日
暴雨圍城！ 紐約交通癱瘓全市進入緊急狀態
暴雨圍城！ 紐約交通癱瘓全市進入緊急狀態
本周五紐約市遭遇破紀錄的傾盆大雨，幾條主要道路被洪水淹沒，街上的汽車被洪水淹沒，交通大堵塞。有居民抱怨說，他們未收到有關洪澇的任何官方警告
社會
2023年9月30日
2023年9月30日
超強暴雨來勢洶洶 香港血庫告急
超強暴雨來勢洶洶 香港血庫告急
受極端天氣影響，香港紅十會表示，血庫存量已經降到極低水準，僅余4日存量，該機構呼籲民眾積極捐血。與此同時，暴雨天氣也在深圳等地造成破壞。
自然與環境
2023年9月9日
2023年9月9日
暴雨襲擊希臘、土耳其和保加利亞
暴雨襲擊希臘、土耳其和保加利亞
夏季酷熱過後，洪水接踵而至。希臘、土耳其和保加利亞遭遇暴雨襲擊，已造成至少七人死亡。
自然與環境
2023年9月6日
2023年9月6日
颱風「蘇拉」來了！中國多地陸海空交通停擺
颱風「蘇拉」來了！中國多地陸海空交通停擺
超強颱風「蘇拉」襲過香港過後，已登陸廣東省多地。一些城市採取停課、停運等措施應對，逾90萬人被迫疏散。香港部分地區依然持續大雨，近50人因颱風受傷被送往醫院。
自然與環境
2023年9月2日
2023年9月2日
美國東部遭受致命風暴襲擊，大面積停電
美國東部遭受致命風暴襲擊，大面積停電
至少有兩人在本周襲擊美國東部的風暴中喪生，上千航班被取消，數十萬人遭遇停電，數百萬人處於包括龍捲風在內的惡劣天氣警報之下。
自然與環境
2023年8月8日
2023年8月8日
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