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極端天氣

極端天氣包括了正常、非嚴重、季節性、或者超出歷史平均數值的天氣。

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深度報導

COP28（聯合國氣候變化大會）11月30日開幕，並延續至12月12日

聯合國氣候變化大會有哪些值得期待的內容？

聯合國氣候變化大會有哪些值得期待的內容？

石油巨頭阿聯酋作為東道主的聯合國年度氣候峰會今天在杜拜開幕，預計有7萬代表與會，各國政府準備進行馬拉松式的談判，希望就建立「損失與損害」基金達成協議，並討論是否首次同意逐步淘汰煤炭、石油和天然氣這樣的爭議議題。
自然與環境2023年11月30日
大雨之下，一些司機不得不棄車逃生。紐約一些路段的交通陷入癱瘓

暴雨圍城！ 紐約交通癱瘓全市進入緊急狀態

暴雨圍城！ 紐約交通癱瘓全市進入緊急狀態

本周五紐約市遭遇破紀錄的傾盆大雨，幾條主要道路被洪水淹沒，街上的汽車被洪水淹沒，交通大堵塞。有居民抱怨說，他們未收到有關洪澇的任何官方警告
社會2023年9月30日
大水傾城，香港遭遇創紀錄的大暴雨。

超強暴雨來勢洶洶 香港血庫告急

超強暴雨來勢洶洶 香港血庫告急

受極端天氣影響，香港紅十會表示，血庫存量已經降到極低水準，僅余4日存量，該機構呼籲民眾積極捐血。與此同時，暴雨天氣也在深圳等地造成破壞。
自然與環境2023年9月9日
希臘中部城鎮沃洛斯暴雨成災

暴雨襲擊希臘、土耳其和保加利亞

暴雨襲擊希臘、土耳其和保加利亞

夏季酷熱過後，洪水接踵而至。希臘、土耳其和保加利亞遭遇暴雨襲擊，已造成至少七人死亡。
自然與環境2023年9月6日
颱風導致香港多處樹木倒塌

颱風「蘇拉」來了！中國多地陸海空交通停擺

颱風「蘇拉」來了！中國多地陸海空交通停擺

超強颱風「蘇拉」襲過香港過後，已登陸廣東省多地。一些城市採取停課、停運等措施應對，逾90萬人被迫疏散。香港部分地區依然持續大雨，近50人因颱風受傷被送往醫院。
自然與環境2023年9月2日
美國東部許多地區的樹木被強風颳倒

美國東部遭受致命風暴襲擊，大面積停電

美國東部遭受致命風暴襲擊，大面積停電

至少有兩人在本周襲擊美國東部的風暴中喪生，上千航班被取消，數十萬人遭遇停電，數百萬人處於包括龍捲風在內的惡劣天氣警報之下。
自然與環境2023年8月8日
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