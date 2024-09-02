「極右翼？我才不在乎！」

極右翼的選項黨在德國東部圖林根州的議會選舉中成為第一大黨，引起一場政治地震。《紐約時報》稱，德國的黑暗歷史賦予這一結果巨大的象徵意義；《共和國報》認為極端主義在德國的得勢也是普丁的一次勝利。

（德國之聲中文網）很多人擔心的事情終於發生了：在德國東部兩個州的議會選舉中，極左翼和極右翼政黨在得票數量上幾乎佔據了半壁江山。不僅德國主流媒體敲響了警鐘，國際媒體也把目光投向這次地方選舉。

英國《衛報》的報導稱，「薩克森和圖林根州的選舉結果對肖爾茨領導的中間偏左的三黨聯合政府是災難性的，這三個黨在兩個州的得票率都不到10%。而距離下一次德國聯邦議院大選僅有一年時間。儘管在數月前這一結果就已被預測到，但中間黨派沒有能夠扭轉勢態。選舉結果的衝擊波傳遍整個政壇。

報導提到，在圖林根州成為議會第一大黨的選項黨（AFD），在該州以及薩克森州的分部均被憲法保護部門定性為「右翼極端主義」。而圖林根還有特殊的歷史背景：1930年納粹黨就是在這裡贏得了第一次州議會選舉，進而在3年後在整個德國攫取了權力。

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回望納粹陰影

《紐約時報》的報導也提到了德國的納粹歷史。

「納粹統治在德國結束近八十年後，一個極右翼政黨在德國的兩個州的選舉中表現如此出色，有著巨大的象徵意義。儘管如此，這一結果對德國聯邦層面的政治的影響可能仍是有限的。儘管周日兩個州的投票率創下新高，但這兩個州的選民數量只佔全德國選民的7%。

而且，選項黨尋找執政夥伴也將十分困難。所有在周日選舉中贏得議會席位的黨派均明確表示不會與該極右翼黨派合作。這一策略將進一步孤立極右翼選民，旨在確保政府的民主穩定性。

儘管如此，選舉仍將產生難以預測的連鎖反應，尤其是聯繫到去年還不存在的極左翼政黨（BSW）的成功。在較小的圖林根州，近一半的選民選擇了極端主義政黨，這將迫使各政黨在未來幾周內做出艱難的妥協，如果他們的領導人要創建一個穩定、有效的政府的話。」

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「政府不作為，就該下課」

德國電視二台（ZDF）主編在晚間新聞節目中發表評論指出，1939年9月1日德國襲擊波蘭，挑起了第二次世界大戰。「85年後，2024年的9月1日，在德國的圖林根州，一個被憲法保護機構認定為右翼極端主義的政黨成為最大的政治力量，其州長競選人不僅講話像一個法西斯分子，而且人們也可以公開這樣稱呼他。

這讓人難以承受，也讓這個9月1日成為一個政治路標和對後人的警示。在圖林根和薩克森，超過30%的選民把票投給了極右翼。他們中的絕大多數人不是新納粹，但同樣令人震驚的是，他們並不在乎自己選了極右翼政黨。」

對在聯邦共同執政的社民黨、綠黨和自民黨來說，這個選舉之夜是一個災難。作者認為，德國的民主力量現在應該團結起來，展現自己最好的一面，「要證明他們能夠解決問題，有行動能力。如果交通燈聯合政府做不到這一點，就應該下課，甚至提前下課。」

「傻瓜，關鍵問題是移民！」

《法蘭克福匯報》的評論指出，周日的州議會選舉結果給所有的民主力量敲響了警鐘。對肖爾茨領導的政府更是當頭一棒，表明牽動人們神經和決定選情的最終是移民問題。

「在聯邦層面，這些蠱惑者和煽動者不會輕易取得像在薩克森和圖林根這樣的結果。然而這樣的選舉結果必須成為對所有民主力量的一個警訊，表明如果大量民眾認為政府的決策和作為是完全錯誤的，那麼政治力量的傾斜可以發生的如此之快，如此持久。」

圖林根州的選項黨領導人霍克 圖片來源： Daniel Vogl/dpa/picture alliance

瑞士《新蘇黎世報》的評論標題是「圖林根選民對交通燈政府亮出紅牌」。作者寫道：「選項黨的勝利歡呼證明，無論是國內情報部門的報告、政治對手的警告還是憂國憂民的社論，許多選民根本不會為之所動。選項黨已經是德國東部具有決定性影響力的政治力量，儘管——或者正因為其在圖林根州的領導人霍克以渲染不滿和對立著稱。」

「普丁的代言人」

義大利的《共和國報》則從另一個角度審視德國這次地方選舉。作者寫道：「克里姆林宮在歐洲的中心現在有了代言人。俄羅斯總統取得了一個不同尋常、也令人不安的政治勝利。『法西斯主義』的右翼選項黨和懷舊的左翼黨，加上如法國國民聯盟、義大利北方聯盟等其他歐洲政治勢力是普丁在歐盟的前哨。他們用一種表面上的爭取和平掩蓋對烏克蘭戰爭的不負責任的態度。」



(綜合報導)

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