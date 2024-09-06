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楊智淵遭中國判刑九年 台灣籲公開判決書

2024年9月6日

台灣社運人士楊智淵是第一位遭中國以「分裂國家罪」起訴的台灣人，如今判決出爐，陸委會示警這顯示「如果中共想要，任何台灣人都可以被定罪成台獨份子」。而上月底恰逢「國際強迫失蹤日」，人權團體也召開記者會，呼籲中國立即釋放遭任意逮捕的台灣人。

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國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎去年接受DW採訪時曾指出，「中國一再去擴張它的法律管轄權，或者是說對愈來愈多境外、境內人士進行任意逮捕。」圖為台灣民眾走過一面中華民國旗幟。（資料照）
國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎去年接受DW採訪時曾指出，「中國一再去擴張它的法律管轄權，或者是說對愈來愈多境外、境內人士進行任意逮捕。」圖為台灣民眾走過一面中華民國旗幟。（資料照）圖片來源： Daniel Ceng Shou-Yi/Zuma/picture alliance

（德國之聲中文網）台灣陸委會週四（9月5日）消息指出，台灣社運人士楊智淵遭中國政府以「分裂國家罪」判刑9年；台灣政府與楊智淵家屬皆表示「拒絕接受此此憑空杜撰、誣陷栽贓」且缺乏人權保障的「荒謬」結果，並要求中國政府公開判決書。

台灣曾多次要求中國釋放楊智淵，但中方以「台獨頭目」來形容他。陸委會對此表示，這在民主自由的台灣看來，「就是在指控絕大多數台灣人的生活日常……想藉此案恫嚇全台民眾，假懲治台獨之名行長臂管轄之實」，「如果中共想要，任何台灣人都可以被定罪成台獨份子」。

陸委會還指出，楊智淵案顯示中國的「懲治台獨22條意見」聲稱「只針對極少數台獨份子」的說法是「欺騙台灣民眾的謊言」。該意見今年6月發佈，分析普遍指出其定義及適用範圍模糊；其刑罰最重可判死刑、境外被告適用「缺席審判」等規定，都引發爭議。

陸委會發言人梁文傑進一步批評中國的「軟硬兩手」策略。他稱中國鼓吹台灣人到中國發展，配合少數的台灣「協力者」呼應中國的訴求，是希望「鬆懈」台灣人的心防。陸委會也再度提醒台灣民眾「慎思」前往中國的必要性，並「留意兩岸法規及體制不同」。

民進黨籍的台灣總統賴清德曾多次強調，台灣希望守護民主自由的生活方式，不願受中國政府統治。圖為今年初台灣總統選舉競選期間，民進黨支持者在現場高舉「維護台灣自由」標語。（資料照）
民進黨籍的台灣總統賴清德曾多次強調，台灣希望守護民主自由的生活方式，不願受中國政府統治。圖為今年初台灣總統選舉競選期間，民進黨支持者在現場高舉「維護台灣自由」標語。（資料照）圖片來源： Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

楊智淵案始末

楊智淵是台灣民族黨共同創辦人，2022年8月遭中國以「長期從事台獨分裂活動、涉嫌危害國家安全」為由拘捕，當時正好是時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）高調訪台不久後；隔年4月，中國最高人民檢察院以「分裂國家罪」起訴並批准逮捕楊智淵

今年8月13日，中國國安部微信公眾號發佈「堅決打好涉台反分裂反間諜鬥爭」一文，提到了楊智淵，把他形容為「台獨頭目」，並聲稱中國國安機構「連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件」。

對此，台灣陸委會曾回應，這若不是「誇大業績」，就是再次宣示中方的「濫權羈押」，「把不符中共政治意識形態，主張民主自由的台灣人民，都當成『台獨分裂勢力』或『間諜』」。

人權團體批中國「任意逮捕」台人

今年8月30日「國際強迫失蹤日」當天，台灣人權團體及民進黨立法委員沈伯洋、洪申翰在記者會上，呼籲中國政府立即釋放在中國被「強迫失蹤」或「任意逮捕」的台灣人，並保障其人權。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎表示，雖然因中國司法不透明而難以獲得準確數據，但根據各方管道統計，過去10年來，至少有857位台灣人在中國被「強迫失蹤」或「任意逮捕」。楊智淵是其中之一，其他案例還有台灣非政府組織工作者李明哲、商人李孟居、出版商富察等人。

德國之聲專訪台灣人權工作者李明哲

被中國關押5年、2022年獲釋的李明哲在記者會上指出，在中國發佈「懲治台獨22條意見」之後，「未來只要中國政府認為你是『台獨』，就可以直接把你判刑，縱使你根本不在法庭」。

人權團體也呼籲，台灣政府應更積極應對台人在中國被任意逮捕的情況，建立系統性的調查研究與因應措施。

李孟居：將盡全力讓中共遠離台灣

（中央社、陸委會等）

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