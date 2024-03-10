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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

梵蒂岡

梵蒂岡城國,簡稱梵蒂岡，是當今世界上最小的國家，是歐洲一個獨立的主權國家，天主教教宗為梵蒂岡國家元首。

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即時新聞

2024年3月10日

教宗建議「舉白旗」談判　烏克蘭：絕不投降

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深度報導

肖爾茨在梵蒂岡覲見教宗，並且贈送了2024歐洲盃的官方用球

肖爾茨在梵蒂岡與教皇方濟各舉行私人會晤

肖爾茨在梵蒂岡與教皇方濟各舉行私人會晤

德國總理肖爾茨周六（3月2日）在梵蒂岡與教宗方濟各舉行了私人會晤。中東局勢和俄烏戰爭很可能會在此次會晤中被提及。
政治2024年3月2日
Vatikanstadt 2024 | Papst Franziskus beim Angelus-Mittagsgebet am Petersplatz

教宗向中國人民迎春節發出祝福

教宗向中國人民迎春節發出祝福

教宗方濟各周日在聖彼得廣場上的午間禱告中，為中國民眾即將迎來春節而祝福。
文化2024年2月4日
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不再「禁洋節」？看北京和上海今年如何過聖誕

不再「禁洋節」？看北京和上海今年如何過聖誕

今年是中國自新冠疫情解封後的首個聖誕節，充滿濃厚節慶氣氛的上海聖誕市集吸引了大批遊客，而北京的宣武門天主堂也於整修完畢後首度舉辦聖誕彌撒。
政治2023年12月25日02:00 分鐘
教宗方濟各身著象徵希望的綠色聖袍，緊緊攥住同樣身著綠色祭衣的兩位香港主教之手，向中國大陸發表簡短演講，公開稱呼中國民眾為「高貴的中國人民」

客座評論：方濟各教宗對「紅色」中國的「綠色」祝福

客座評論：方濟各教宗對「紅色」中國的「綠色」祝福

86歲高齡的教宗方濟各近日訪問蒙古時向中國大陸發表簡短演講，並公開稱呼中國民眾為「高貴的中國人民」。德國漢學家呂恆君指出，該稱呼出乎意料，特別是在當今中西方日益「脫鉤」的時代氛圍之下。
政治2023年9月9日
教宗方濟各在裡斯本出席天主教世界青年日活動（8月2日）

斡旋烏克蘭戰爭 教宗將派特使訪北京

斡旋烏克蘭戰爭 教宗將派特使訪北京

教宗方濟各在接受媒體採訪時證實，教廷特使將訪問北京，這是梵蒂岡為調停烏克蘭戰爭進行和平外交的一個組成部分。
政治2023年8月4日
中國今年4月在梵蒂岡不知情之下，任命了上海教區新主教沈斌

梵蒂岡批准上海主教任命 稱中國無視合作

梵蒂岡批准上海主教任命 稱中國無視合作

教宗方濟各本周六對中國單方面任命上海新主教一事做出讓步，正式承認北京政府在三個月前任命的上海新主教沈斌。不過，梵蒂岡也批評中國單方面的人事決定是「無視對話與合作精神」。
文化2023年7月16日
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