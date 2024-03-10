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梵蒂岡
梵蒂岡城國,簡稱梵蒂岡，是當今世界上最小的國家，是歐洲一個獨立的主權國家，天主教教宗為梵蒂岡國家元首。
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即時新聞
2024年3月10日
2024年3月10日
教宗建議「舉白旗」談判 烏克蘭：絕不投降
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
肖爾茨在梵蒂岡與教皇方濟各舉行私人會晤
肖爾茨在梵蒂岡與教皇方濟各舉行私人會晤
德國總理肖爾茨周六（3月2日）在梵蒂岡與教宗方濟各舉行了私人會晤。中東局勢和俄烏戰爭很可能會在此次會晤中被提及。
政治
2024年3月2日
2024年3月2日
教宗向中國人民迎春節發出祝福
教宗向中國人民迎春節發出祝福
教宗方濟各周日在聖彼得廣場上的午間禱告中，為中國民眾即將迎來春節而祝福。
文化
2024年2月4日
2024年2月4日
不再「禁洋節」？看北京和上海今年如何過聖誕
不再「禁洋節」？看北京和上海今年如何過聖誕
今年是中國自新冠疫情解封後的首個聖誕節，充滿濃厚節慶氣氛的上海聖誕市集吸引了大批遊客，而北京的宣武門天主堂也於整修完畢後首度舉辦聖誕彌撒。
政治
2023年12月25日
2023年12月25日
02:00 分鐘
客座評論：方濟各教宗對「紅色」中國的「綠色」祝福
客座評論：方濟各教宗對「紅色」中國的「綠色」祝福
86歲高齡的教宗方濟各近日訪問蒙古時向中國大陸發表簡短演講，並公開稱呼中國民眾為「高貴的中國人民」。德國漢學家呂恆君指出，該稱呼出乎意料，特別是在當今中西方日益「脫鉤」的時代氛圍之下。
政治
2023年9月9日
2023年9月9日
斡旋烏克蘭戰爭 教宗將派特使訪北京
斡旋烏克蘭戰爭 教宗將派特使訪北京
教宗方濟各在接受媒體採訪時證實，教廷特使將訪問北京，這是梵蒂岡為調停烏克蘭戰爭進行和平外交的一個組成部分。
政治
2023年8月4日
2023年8月4日
梵蒂岡批准上海主教任命 稱中國無視合作
梵蒂岡批准上海主教任命 稱中國無視合作
教宗方濟各本周六對中國單方面任命上海新主教一事做出讓步，正式承認北京政府在三個月前任命的上海新主教沈斌。不過，梵蒂岡也批評中國單方面的人事決定是「無視對話與合作精神」。
文化
2023年7月16日
2023年7月16日
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