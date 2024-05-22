梵蒂岡國務卿、樞機主教帕羅林表示，梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處。中國外交部回應表示：「我們願同梵方共同努力，推動中梵關係不斷改善。」這一消息也引發台灣與梵蒂岡邦交不穩的擔憂。

（德國之聲中文網）據路透社報導，梵蒂岡國務卿、樞機主教帕羅林（Pietro Parolin）周二（5月21日）表示，梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處，這將是梵蒂岡與北京外交關係的重大升級。

梵蒂岡與中國之間的關係歷來充滿矛盾，但是教宗方濟各以實現兩國關係正常化作為首要任務。2018年梵蒂岡和北京之間達成了具有里程碑意義的主教任命協議。

帕羅林說：「長期以來我們一直希望能夠在中國擁有穩定的存在。」他補充說，梵蒂岡可以考慮為此制定新的外交方案。

去年梵蒂岡獲准在越南派駐常駐代表。共產黨統治的越南與梵蒂岡也沒有建立外交關係。帕羅林建議，向中國派駐常駐代表可以使用不同的頭銜。

他說：「形式可以不同，我們沒必要拘泥於一種方式。」

樞機主教帕羅林說，梵蒂岡承認中方認可的中國主教理事會也被列入討論議程，並且是「正在進行的工作」。

就梵蒂岡提出希望在中國設立常設辦事處一事，中國外交部發言人汪文斌在22日舉行外交部例行記者會上回應表示，「近年來，中國和梵蒂岡保持接觸，就雙邊關係和國際熱點問題深入溝通，不斷增進瞭解與互信。我們願同梵方共同努力，推動中梵關係不斷改善」。

梵蒂岡與中國之間的關係歷來充滿矛盾，但是教宗方濟各以實現兩國關係正常化作為首要任務。 圖片來源： Vatican Media/Catholic Press/picture alliance

梵蒂岡舉辦中國天主教會會議

樞機主教帕羅林也在梵蒂岡本周主辦的中國天主教會會議上發表了講話，路透社指出，該會議為雙方高層會談提供了罕見的平台。

此外，與會者之一是在沒有與梵蒂岡協商之下，由中國單方面任命的天主教上海教區主教沈斌。這一做法有違於中梵雙方在2018年達成的主教任命協議。儘管如此，教宗方濟各去年還是追溯性地批准了中方的任命。

保守派天主教徒批評主教任命協議是向中國的自我出賣，但梵蒂岡辯稱，為了所有中國天主教徒的利益，應該與北京當局進行某種形式的對話，雖然方式也許並不完美。

據估算，中國國內天主教徒人數大約在1000萬到1200萬。

中國社會科學院世界宗教研究所所長鄭筱筠稱讚方濟各和中國的接觸，並表示宗教自由在中國得到充分保障。

不過外界觀察人士對這種說法存疑。天主教援助組織在其最新發表的宗教自由報告中稱，在中國「隨著鎮壓和迫害繼續下去，宗教自由的前景依然黯淡，而且隨著監控技術工具的日益先進，這些手段將變得越來越具有侵入性和普遍性」。

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台灣外交部：與梵蒂岡邦誼深厚

梵蒂岡是台灣在歐洲的唯一邦交國。梵蒂岡有意在中國設立常設辦事處的消息引發梵台外交生變的擔憂。台灣外交部今天回應表示，「台梵互動良好，邦誼深厚，瞭解教廷盼促進中國天主教徒擁信仰自由與權利，外交部將密切關注梵中互動，也呼籲各國應共同促使中國停止侵害宗教自由及基本人權的行徑」。

自1971年中華民國退出聯合國後，梵蒂岡方面僅派代辦常駐於台北的大使館。今年5月20日，教宗方濟各指派教廷駐菲律賓大使布朗總主教（Archbishop Charles John Brown）擔任特使，參加了賴清德總統的宣誓就職典禮並與賴清德舉行會面。有看法認為，梵蒂岡委派出席台灣總統就職儀式的官員級別較低，也成為台梵邦交不穩的跡象。

（路透社）

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