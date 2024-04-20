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梅克爾
安格拉‧梅克爾（Angela Merkel）,德國女政治家，德國第一位女總理。
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深度報導
德語媒體：肖爾茨重蹈了梅克爾覆轍
德語媒體：肖爾茨重蹈了梅克爾覆轍
德語媒體《商報》指出，肖爾茨在北京犯了與前任梅克爾一樣的錯誤，過於以大型企業利益為導向，而不是為德國爭取利益。德國網路編輯部發表評論寫道， 為了防止中國過剩的光伏產品破壞歐洲市場，歐盟必須推出長期產業政策。
政治
2024年4月20日
2024年4月20日
聯邦議院為已故前議長朔伊布勒舉行國葬
聯邦議院為已故前議長朔伊布勒舉行國葬
周一，聯邦議院舉行隆重國葬儀式，追思已故前議長、基民盟政治家朔伊布勒。共有來自德國和世界各地的1500名來賓參加了此次國葬儀式。
政治
2024年1月22日
2024年1月22日
飛機迫降、訪問取消：德國政府專機故障頻發
飛機迫降、訪問取消：德國政府專機故障頻發
德國政府專機屢屢發生故障。貝爾博克外長對澳洲的訪問計劃因飛機故障不得不取消。
技術
2023年8月15日
2023年8月15日
01:33 分鐘
讀歷史看當下: 德國在核電問題上為何如此糾結？
讀歷史看當下: 德國在核電問題上為何如此糾結？
德國曾以核能發電技術引以為傲，但與此同時這項技術也一直備受爭議，以至於最終決定2023年4月15日是退出核能的日子。然而隨著俄烏戰爭造成的能源危機不斷加劇，告別核能的決定是否明智引發廣泛討論。
政治
2023年4月14日
2023年4月14日
德語媒體：中國技術與德國網路安全
德語媒體：中國技術與德國網路安全
據報導，德國內政部本周致函境內各大網路營運商，要求他們在四周內將目前在5G網路中使用的所有華為和中興製造的關鍵零件上交審核。
媒體
2023年3月9日
2023年3月9日
德語媒體：德中關係面臨前所未有的挑戰
德語媒體：德中關係面臨前所未有的挑戰
中國駐德大使吳懇日前接受德媒採訪時，以非同尋常的強硬措辭對德國政府的對華政策提出批評，稱擬議中的中國戰略有「意識形態思維之嫌」。他還警告德國政界，不要在台灣問題上超越「紅線」。
媒體
2023年1月10日
2023年1月10日
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