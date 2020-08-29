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梅克爾的承諾
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深度報導
民調：一半德國人仍然質疑梅克爾的難民立場
民調：一半德國人仍然質疑梅克爾的難民立場
一項最新的民意調查顯示，德國人仍對梅克爾（Angela Merkel）2015年讓成千上萬移民進入德國的樂觀態度保持分歧。但是，過去三年來，她的積極立場得到了越來越多的支持。
移民
2020年8月29日
2020年8月29日
巴爾幹路線逃難眾生相
巴爾幹路線逃難眾生相
一年前，幾十萬人沿著巴爾幹路線湧向歐洲北部。後來走這條線的難民人數明顯降低，但卻並未為零。如今依然還有不少人試圖經由巴爾干國家，進入中歐或北歐。
2016年9月4日
2016年9月4日
12 張圖
被遺忘在巴爾幹路線上
被遺忘在巴爾幹路線上
去年，幾十萬難民沿著巴爾幹路線，湧向歐洲北部。如今，難民數量已大減，那裡的情況怎樣呢？德國之聲記者Mariya Ilcheva在希臘、保加利亞、塞爾維亞和匈牙利進行走訪。
2016年9月3日
2016年9月3日
我們能辦到！
我們能辦到！
一開始，我們發現了歡迎文化，到後來，卻產生了懷疑。我們能辦到嗎？回顧一年來的難民潮，德國之聲評論員Dagmar Engel認為，是的，我們能做到！
2016年8月31日
2016年8月31日
難民政策的安全風險
難民政策的安全風險
一年前，當德國以助人為樂的熱情接受難民時，安全問題沒有引起很多討論。但如今人們知道，恐怖份子不僅混入了逃亡的難民中，還在難民中招兵買馬。
2016年8月30日
2016年8月30日
去年入境德國的難民數量少於100萬
去年入境德國的難民數量少於100萬
德國移民與難民事務部估測今年德國新增加的難民數量在25萬至30萬之間。而難民融入德國就業市場將是一個「漫長且高費用」的過程。
2016年8月28日
2016年8月28日
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