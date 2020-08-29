  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

梅克爾的承諾

跳轉至下一欄 深度報導

深度報導

Deutschland Flüchtling macht Selfie mit Merkel in Berlin-Spandau

民調：一半德國人仍然質疑梅克爾的難民立場

民調：一半德國人仍然質疑梅克爾的難民立場

一項最新的民意調查顯示，德國人仍對梅克爾（Angela Merkel）2015年讓成千上萬移民進入德國的樂觀態度保持分歧。但是，過去三年來，她的積極立場得到了越來越多的支持。
移民2020年8月29日
Gruppe von Flüchtlilngen (Copyright: DW/M. Ilcheva)

巴爾幹路線逃難眾生相

巴爾幹路線逃難眾生相

一年前，幾十萬人沿著巴爾幹路線湧向歐洲北部。後來走這條線的難民人數明顯降低，但卻並未為零。如今依然還有不少人試圖經由巴爾干國家，進入中歐或北歐。
2016年9月4日12 張圖
Balkanroute 2016 Reportage

被遺忘在巴爾幹路線上

被遺忘在巴爾幹路線上

去年，幾十萬難民沿著巴爾幹路線，湧向歐洲北部。如今，難民數量已大減，那裡的情況怎樣呢？德國之聲記者Mariya Ilcheva在希臘、保加利亞、塞爾維亞和匈牙利進行走訪。
2016年9月3日
Bundeskanzlerin Angela Merkel Besuch BAMF Außenstelle

我們能辦到！

我們能辦到！

一開始，我們發現了歡迎文化，到後來，卻產生了懷疑。我們能辦到嗎？回顧一年來的難民潮，德國之聲評論員Dagmar Engel認為，是的，我們能做到！
2016年8月31日
Deutschland Flüchtlinge bei Wegscheid

難民政策的安全風險

難民政策的安全風險

一年前，當德國以助人為樂的熱情接受難民時，安全問題沒有引起很多討論。但如今人們知道，恐怖份子不僅混入了逃亡的難民中，還在難民中招兵買馬。
2016年8月30日
Flüchtlinge warten am 25.09.2015 in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Regensburg

去年入境德國的難民數量少於100萬

去年入境德國的難民數量少於100萬

德國移民與難民事務部估測今年德國新增加的難民數量在25萬至30萬之間。而難民融入德國就業市場將是一個「漫長且高費用」的過程。
2016年8月28日