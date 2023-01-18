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梁振英
香港特別行政區第4任行政長官，任期2012-2017
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深度報導
李家超：希望最遲明年完成基本法23條立法
李家超：希望最遲明年完成基本法23條立法
香港特首李家超近日在接受香港媒體採訪時表示，他已要求香港保安局草擬基本法23條立法的第二稿並希望在今年、最遲明年完成整個立法工作。香港前特首林鄭月娥未進入新一屆全國政協委員名單。
政治
2023年1月18日
2023年1月18日
香港法庭批准黎智英聘英國律師 梁振英大批荒謬
香港法庭批准黎智英聘英國律師 梁振英大批荒謬
壹傳媒創辦人黎智英被控「勾結外國勢力」等罪遭捕，至今羈押候審21個月。香港律政司上訴，欲阻止黎智英聘僱英國御用大律師為己辯護，近日卻遭駁回，引來「深紅支持者」不滿，兩方爭論《香港國安法》的訴訟意義。
政治
2022年11月11日
2022年11月11日
香港特首選舉：林鄭月娥宣佈不連任 傳李家超參選
香港特首選舉：林鄭月娥宣佈不連任 傳李家超參選
隨著林鄭月娥下台，警察出身的政務司司長李家超成為下任特首大熱，但他至今仍未公開表態。如他當選，意味著香港未來將由「武官」全面掌權，管治路線更強硬。
政治
2022年4月4日
2022年4月4日
香港特首選舉傳延後一年 林鄭突取消記者會惹猜測
香港特首選舉傳延後一年 林鄭突取消記者會惹猜測
香港迎來「完善選舉制度」後首場特首選舉，但提名期進入倒數，北京至今沒透露心儀人選的風聲。政圈流傳多個版本的消息，各界猜測選舉會否押後、林鄭月娥會否獲得「祝福」連任、北京會否容許有競爭的選舉等。
政治
2022年4月1日
2022年4月1日
直擊香港「524 反惡法」抗議示威現場
直擊香港「524 反惡法」抗議示威現場
香港度過了中國宣佈推出《港版國安法》以來的第一個周末。部分民眾舉行了遊行示威，並與警方發生衝突。同時兩屆特首露面試圖平息民眾的擔憂情緒。
政治
2020年5月24日
2020年5月24日
03:32 分鐘
彭定康稱中國出賣港人 西方應停止自欺欺人
彭定康稱中國出賣港人 西方應停止自欺欺人
香港末代總督彭定康批評北京擬議的港版國安法出賣了香港人，西方國家應該停止為了虛幻的經濟利益向北京「叩頭」。香港親中派政治家卻表示，《國安法》將能穩定社會，有利於香港經商環境。
政治
2020年5月23日
2020年5月23日
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