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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

核能

核能通常指原子核的能量，可以透過核聚變、核裂變或放射性核衰變釋放出來。

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即時新聞

2024年4月15日

德國退核一周年 爭論仍在繼續

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深度報導

Gouverneursrat der IAEA

專訪：歐洲需要接受「全球核電共識」

專訪：歐洲需要接受「全球核電共識」

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）近日接受了DW採訪，他談及歐洲核能在烏克蘭戰爭以及氣候變化下所面臨的挑戰。他表示，如果歐洲不想在全球核電競賽中落敗，就必須提供新的資金。
技術2024年3月22日05:15 分鐘
儲存核廢水的儲罐遍佈福島核電站廠區

福島核事故13年周年 核廢墟處理進展如何？

福島核事故13年周年 核廢墟處理進展如何？

震驚世界的福島核事故的發生已經過去了13 年，它不僅對當地民眾來說是一場災難，而且其後患還將延續數十年。日本為確保核設施的安全付出了高昂代價，也遭遇了一系列挫折。
自然與環境2024年3月11日
白宮國安發言人柯比15日在記者會上表示，美國認為俄國已擁有反衛星武器，但尚不構成立即威脅。

白宮指俄研發反衛星武器 未證實是否具核能力

白宮指俄研發反衛星武器 未證實是否具核能力

「俄國在太空部署核武器」的說法在美國鬧得沸沸揚揚，15日白宮發言人回應稱美國發現俄羅斯研發出反衛星武器。 此前，莫斯科方面反駁了相關說法，認為這不過是美國政府想從國會討取更多援助烏克蘭資金的伎倆。
衝突2024年2月16日
弗拉芒維爾預計將在2024年建成法國第一座EPR核電站。

法國計劃興建更多核電站

法國計劃興建更多核電站

同德國的退核路線不同，法國正在大力發展核能發電事業，以取代傳統的燃煤電廠，減少二氧化碳排放量。該國希望新建14座核電站，遠遠超出原定計劃。
政治2024年1月14日
孟加拉正在建設該國首座核電站

核電救氣候 靠譜不靠譜？

核電救氣候 靠譜不靠譜？

在本年度的聯合國氣候大會上，20個國家簽署承諾書，計劃在2050年前將各自的核能發電容量擴大到目前的3倍，以減少溫室氣體排放。與此同時，德國等國家依然堅定地揮別核電。核電究竟是不是氣候救星？其實際成本究竟有多少？
氣候2023年12月10日
在核能問題上，人們看法不一

核能增倍才能實現淨零排放？環保組織：危險性不能小覷

核能增倍才能實現淨零排放？環保組織：危險性不能小覷

杜拜召開的聯合國氣候變化大會上，包括美國在內的多個國家簽署了一項呼籲，提倡將全球核能容量增至現在的三倍，這是實現2050年淨零排放努力的一部分。環保組織批評指出，不應把時間浪費在像核能這類危險的干擾選項上。
自然與環境2023年12月2日
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