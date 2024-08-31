柯文哲獲釋批檢方「壓迫凌虐」 北檢：與事實不符

前台北市長柯文哲上週五因為京華城弊案而遭搜索調查、週六遭逮捕，本週一獲法院裁定無保請回。他主張自己遭疲勞訊問，並聲稱對弊案爭點完全不知情。檢方則強調依法辦案，並將進一步對此案提起抗告。

（德國之聲中文網）前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲因台北「京華城」弊案，遭台北地檢署以「違背職務收賄及圖利罪」調查，隨後因拒絕夜間審訊欲離開、遭檢方當庭逮捕。週一（9月2日）凌晨，台北地方法院裁定柯文哲「無保請回」，認為檢方舉證「無法認定柯文哲犯罪嫌疑重大」。

此前，由於北檢認為柯文哲「犯罪嫌疑重大」，且有事實足認有「湮滅證據或勾串共犯或證人之虞」，因此向法院聲請羈押禁見。

2日獲釋後，柯文哲在妻子陳珮琪、同黨立委黃國昌等人陪同下，向聚集在地檢署外的支持者發表談話。

柯文哲主張，司法單位「有問題可以傳訊」，而非在清晨「搜索台灣主要在野黨主席的住處」和該黨中央黨部。「無法理解他的目的是什麼……他們在搜索以後查扣手機跟硬碟，再拿裡面的資料去編故事；在這兩天當中，可以說是極盡壓迫跟凌虐。」

對此，北檢回應，柯文哲聲稱遭「壓迫凌虐」的說法「與事實完全不符」，檢方偵訊皆依法辦理，「更不可能編故事」。接下來，檢方將對此案提起抗告。

週日（9月1日），民眾黨曾召開記者會質疑北檢對柯文哲「疲勞訊問」；不過，檢方表示，柯文哲移送北檢後，檢方有適時詢問他是否需休息，但柯文哲拒絕。

檢方強調，搜索過程是依法院核發的搜索票進行，並遵守「偵查不公開」原則，依循證據客觀辦案。

法院怎麼說？

「京華城」案主要爭議在於，該案改建計畫的「容積率」在柯文哲市長任內大幅擴大為840%，遭質疑不符合台灣都市計畫法規，可能有「圖利」或「護航」業者之嫌。

柯文哲稱「完全沒有過問」840%的容積率一事，「因為作為市長不應當去過問、干預個案……我其實完全不知道，直到今年3、4月」。

台北地方法院認為，京華城案的容積獎勵「客觀上確有違法的情形」；關鍵在於，柯文哲是否明知這點違法、是否明知都市計畫委員會「將以形成違法決議的方式圖利京華城」。

據北院看法，柯文哲不是都委會的與會人員，「無從直接知悉開會情形」且無相關專業；照檢方提出的事證，也還沒達到「有犯罪之高度可能性」的程度，因此對於羈押要件內「犯罪嫌疑重大」的部分，法院認定尚有不足。

柯文哲曾於2014至2022年之間擔任台北市長 圖片來源： Wally Santana/picture alliance/ASSOCIATED PRESS

政治獻金爭議

此前，柯文哲也捲入了2024年總統大選政治獻金疑雲。外界質疑柯文哲政治獻金帳目不清，有漏報、浮報爭議，且涉嫌圖利「木可」公司；該公司董事長與柯文哲競選總部當時的財務長是兄妹。

柯文哲曾召開記者會回應質疑，聲稱當初是為了「節省人力」，卻變成沒有監督，賠上自己和民眾黨的聲譽和形象，並鞠躬致歉。他指出，自己「要負最大責任」，因此決定向黨部請假三個月，暫時卸下黨主席職務，並自請黨內中評會調查。柯文哲還表示，要好好反省，自己「還能不能帶領台灣民眾黨、能不能繼續給支持者願景與繼續前進的力量？」

政治獻金爭議尚未平息之際，柯文哲又被爆出用4300萬新台幣選舉補助款，購置立法院附近的商業辦公空間，而且登記在自己名下。為此，柯文哲解釋，該黨需要一個在立法院附近的辦公室給立法委員和智庫等使用，他「只看到需要，沒有考慮後果」，這是他行事風格錯誤之處。而將辦公室登記在他個人名下，柯文哲表示，無論登記誰名下，都是他與黨在使用，「兩者不衝突」。

路透社觀察到，台灣媒體普遍預計柯文哲將再次參選2028年總統大選。然而，民調顯示，圍繞柯文哲及其政黨的醜聞已嚴重打擊了他和民眾黨的支持率。

從異軍突起到醜聞纏身

柯文哲於五年前創立的民眾黨是台灣立法院內僅次於國民黨、民進黨的第三大黨。在今年一月舉行的台灣總統和立法委員選舉中，柯文哲獲得369萬票，得票率26.46%。有觀察人士認為，這對於一個首次參選總統的政黨或者個人而言，算是相當不錯的成績。

目前，雖然民眾黨在台灣113席立法院中僅有8個席位，但由於執政的民進黨和最大的反對黨國民黨均未能在立法院選舉中贏得半數，所以民眾黨民眾黨成為關鍵少數，扮演著舉足輕重的角色。

然而， 這名曾於2014至2022年之間擔任台北市長的柯文哲，近日卻接連捲入政治醜聞。許多觀察指出，此事可能標示了台灣其中一支重要「第三勢力」的衰落。

在新竹清華大學任教的日本學者小笠原欣幸接受朝日新聞訪問時指出，柯文哲身為「台灣政壇異類」，吸引了台灣年輕人支持；然而，近期一系列醜聞與爭議，恐怕重創他的「清新」與「清廉」形象；即使他的政治生涯不會因此終結，也難以再重拾去年的聲勢或翻轉兩黨結構。

美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩則撰文指出，過去幾年來，台灣的無黨派選民響應了柯文哲「民粹主義式的號召，以藍綠一樣爛作為口號爭取選票」；不過，民眾黨「除了靠民粹主義的修辭來建立起支持基礎之外，並沒有進一步的建立起自己的執政地盤、並透過地盤來建立起新維度的政策方向或者是證明其能夠落實政見的能力」。

王宏恩認為，從2024年總統大選的選情可以看出，民眾黨的吸引力不及柯文哲個人魅力；儘管如此，這也不代表台灣「第三勢力」會就此滅亡，而是會產生「質變」，「走出全新的政策來獲得這些反藍反綠的選民支持」。

（中央社、朝日新聞等）

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