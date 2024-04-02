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柬埔寨
東南亞國家，位於中南半島南部。
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即時新聞
2024年4月2日
2024年4月2日
中國宣佈緬甸再次移交352名「電信詐騙嫌犯」
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深度報導
直播虛假綁架案 台灣網紅在柬埔寨被判刑兩年
直播虛假綁架案 台灣網紅在柬埔寨被判刑兩年
兩名台灣網紅因發布虛假綁架事件，被柬埔寨法院判處兩年監禁。今年8月，聯合國警告說，東南亞有數十萬人被犯罪團伙脅迫進行網路詐騙，通常是在酷刑的威脅下進行的。
社會
2024年2月16日
2024年2月16日
緬甸警方在仰光突擊搜查 逮捕95名詐騙嫌疑人
緬甸警方在仰光突擊搜查 逮捕95名詐騙嫌疑人
周五晚間，緬甸軍政府發表聲明稱，警方本周在仰光針對網路詐騙團伙進行了突擊搜捕行動，查獲了一些用於詐騙的電子設備，逮捕了近百名犯罪嫌疑人。作為緬甸的主要盟友，北京要求該國鏟除這些通常針對中國公民的詐騙組織。
政治
2023年10月28日
2023年10月28日
遭受重創的柬埔寨旅遊業
遭受重創的柬埔寨旅遊業
柬埔寨的聯合國教科文組織世界遺產——吳哥考古公園，過去吸引了來自世界各地的數百萬遊客。但自從疫情爆發以來，到訪的人數已經大大減少。許多商家和飯店都面臨生存困境。一座新落成的機場，有望能帶來中國遊客。
文化
2023年10月22日
2023年10月22日
02:55 分鐘
專家：習近平近期目標是成為「南半球的領導者」
專家：習近平近期目標是成為「南半球的領導者」
習近平近日接連會見來自委內瑞拉、柬埔寨和贊比亞的領導人。有專家認為，中國的長期目標是成為世界第一，但近期目標是成為南半球的領導者。
政治
2023年9月15日
2023年9月15日
柬埔寨國王「任命」洪瑪奈為新首相
柬埔寨國王「任命」洪瑪奈為新首相
鐵腕統治柬埔寨將近四十年的洪森，在其領導的政黨在一場被西方國家和機構普遍譴責為虛假選舉的大選中獲勝之後宣佈退休，傳位給長子洪瑪奈。柬埔寨國王西哈莫尼周一發布皇家法令，宣佈了這項「任命」。
政治
2023年8月7日
2023年8月7日
柬埔寨大選：父親當選 長子接班？
柬埔寨大選：父親當選 長子接班？
柬埔寨周日舉行國會大選，在位近40年的洪森首相繼續當選早是鐵板釘釘。人們更為聚焦的是，他的長子是否被指定接班。
政治
2023年7月23日
2023年7月23日
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