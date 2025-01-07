《查理周刊》遇襲十周年

2015年，法國《查理周刊》因刊登諷刺先知穆罕默德漫畫遭恐襲，12人死亡。今年迎來十周年紀念之際，新聞價值、言論自由，嘲諷和「侵犯」的邊界再次成為討論焦點。

（德國之聲中文網）十年前的今天，也就是2015年1月7日，兩名全副武裝的伊斯蘭極端分子衝入法國諷刺雜誌《查理周刊》編輯室，向工作人員連環掃射，離開大樓後繼續開火，並高喊「真主偉大」。該襲擊事件供造成12人死亡，多人受傷。起因是《查理周刊》多次轉載、發表諷刺伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫。

今年1月7日，《查理周刊》遇襲事件迎來十周年紀念日。該襲擊被廣泛視為對言論自由的攻擊，並引發了前所未有的團結浪潮。「Je suis Charlie」（我是查理）這一口號也因此傳遍了全世界。

襲擊背景和經過

《查理周刊》是全球少數幾家在2006年轉載丹麥報紙《日德蘭郵報》（Jyllands-Posten）穆罕默德漫畫的媒體之一。襲擊當天出版的刊物裡，漫畫家查布提了一個令人毛骨悚然的問題：「法國還沒發生襲擊嗎？」漫畫中的一個大鬍子男答到：「新年許願到一月底前都是可以實現的。」

恐怖襲擊者謝裡夫和賽義德‧庫阿奇兄弟為阿爾及利亞裔穆斯林，均加入基地恐怖組織。二人共射殺12人。遇害者中包括主編兼漫畫家查布（Charb），著名漫畫家卡布（Cabu）、蒂格努斯（Tignous）、奧諾雷（Honoré）和沃林斯基（Wolinski）。二人在逃跑時大喊：「我們替先知復仇了！我們殺了《查理周刊》！」

經過兩日追捕，襲擊者在巴黎以北約45公里處被警察擊斃。

與此同時，組織另一成員庫利巴利（Amedy Coulibaly）先在巴黎郊區射殺一名女警，隨後在巴黎附近一家猶太超市劫持多名人質。以此試圖為庫阿奇兄弟爭取自由未果，期間殺害四名人質，最終被特種部隊擊斃。

法國總統馬克宏與巴黎市長伊達爾戈參加獻花儀式，悼念十年前《查理周刊》襲擊案中的遇難者。 圖片來源： LUDOVIC MARIN/REUTERS

「我是查理」

這場襲擊震驚全球。1月11日，數十位國家元首和政府首腦前往巴黎參加悼念遊行。約150萬人走上巴黎街頭，全國範圍內的參與人數近400萬。

《查理周刊》隨後發行了「倖存者版」，在法國和海外共售出約800萬份，創下法國出版史紀錄。封面是穆罕默德的漫畫形象，手持「Je suis Charlie」（我是查理）的標語牌，上面還寫著「全部都被寬恕了」。

2015至2016年間，法國連續發生多起伊斯蘭主義襲擊。2015年11月13日發生在巴黎巴塔克蘭劇院襲擊達到恐襲高潮，130人遇害。2016年國慶日，尼斯卡車衝撞人群事件導致86人喪生。

德國總理髮文悼念

《查理周刊》十周年，德國總理肖爾茨發文悼念遇難者。其在社交平台X上寫道：「#JesuisCharlie這個標籤在那場『野蠻襲擊』後傳遍世界各地。今天我們像當年一樣，與我們的法國朋友感同身受。那場襲擊是對我們共同的自由和民主價值觀的攻擊——我們絕不會接受。」

「嘲諷上帝比賽」

為紀念2015年在編輯部恐擊中的遇難者，法國諷刺雜誌《查理周刊》舉辦了一場名為「#MockingGod」（嘲諷上帝）的漫畫創作比賽，專業新聞漫畫家和諷刺畫家被邀請繪制「關於上帝最刻薄、最有趣的漫畫」，並於1月7日揭曉結果。

言論自由的邊界在哪裡？

法國素有諷刺政治漫畫的傳統。自1970年創刊以來，《查理周刊》以試探法國仇恨言論法的邊界（什麼可說，什麼不可說）而聞名。其諷刺目標不僅是伊斯蘭教，也包括基督教和猶太教。根據法國法律，只要不煽動暴力且保護少數群體，嘲諷宗教是被允許的。

《查理周刊》遇襲因而被視為對新聞自由、乃至言論自由的全面攻擊。「我是查理」這一口號在全球引發熱潮的同時也遭到一些人的反對。批評者認為其漫畫已「越界」，達到了偏執偏見的程度，也因此成了襲擊目標。

「為和平而漫畫」（Cartooning for Peace）組織負責人拉馬蘇爾（Lamassoure）在接受德國之聲採訪時表示，在全球言論自由受到壓制的大環境下，漫畫家引發笑聲的能力，即便具爭議性，比任何時候都更需要。

拉馬蘇爾認為，嘲笑掌權者的能力是一種「社會的基本需求，[也是]一種非常重要的自由。即便是那些對漫畫家持批評態度的人，也是需要這種自由的。」

《查理周刊》工作場所保密，且受嚴格保護。一些員工至今仍處於警察保護之下。

《查理周刊》遇襲一年: 親人已逝 傷痕永存 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（綜合報導）

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