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《查理周刊》遇襲十周年

德正
2025年1月7日

2015年，法國《查理周刊》因刊登諷刺先知穆罕默德漫畫遭恐襲，12人死亡。今年迎來十周年紀念之際，新聞價值、言論自由，嘲諷和「侵犯」的邊界再次成為討論焦點。

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圖為《查理周刊》10周年紀念特刊
今年1月7日，《查理周刊》遇襲事件迎來十周年紀念日。該襲擊被廣泛視為對言論自由的攻擊。圖片來源： Jean-François Frey/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP/dpa/picture alliance

（德國之聲中文網）十年前的今天，也就是2015年1月7日，兩名全副武裝的伊斯蘭極端分子衝入法國諷刺雜誌《查理周刊》編輯室，向工作人員連環掃射，離開大樓後繼續開火，並高喊「真主偉大」。該襲擊事件供造成12人死亡，多人受傷。起因是《查理周刊》多次轉載、發表諷刺伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫。

今年1月7日，《查理周刊》遇襲事件迎來十周年紀念日。該襲擊被廣泛視為對言論自由的攻擊，並引發了前所未有的團結浪潮。「Je suis Charlie」（我是查理）這一口號也因此傳遍了全世界。

襲擊背景和經過

《查理周刊》是全球少數幾家在2006年轉載丹麥報紙《日德蘭郵報》（Jyllands-Posten）穆罕默德漫畫的媒體之一。襲擊當天出版的刊物裡，漫畫家查布提了一個令人毛骨悚然的問題：「法國還沒發生襲擊嗎？」漫畫中的一個大鬍子男答到：「新年許願到一月底前都是可以實現的。」

恐怖襲擊者謝裡夫和賽義德‧庫阿奇兄弟為阿爾及利亞裔穆斯林，均加入基地恐怖組織。二人共射殺12人。遇害者中包括主編兼漫畫家查布（Charb），著名漫畫家卡布（Cabu）、蒂格努斯（Tignous）、奧諾雷（Honoré）和沃林斯基（Wolinski）。二人在逃跑時大喊：「我們替先知復仇了！我們殺了《查理周刊》！」

經過兩日追捕，襲擊者在巴黎以北約45公里處被警察擊斃。

與此同時，組織另一成員庫利巴利（Amedy Coulibaly）先在巴黎郊區射殺一名女警，隨後在巴黎附近一家猶太超市劫持多名人質。以此試圖為庫阿奇兄弟爭取自由未果，期間殺害四名人質，最終被特種部隊擊斃。

圖為法國總統馬克宏參加《查理周刊》遇襲十周年悼念活動
法國總統馬克宏與巴黎市長伊達爾戈參加獻花儀式，悼念十年前《查理周刊》襲擊案中的遇難者。圖片來源： LUDOVIC MARIN/REUTERS

「我是查理」

這場襲擊震驚全球。1月11日，數十位國家元首和政府首腦前往巴黎參加悼念遊行。約150萬人走上巴黎街頭，全國範圍內的參與人數近400萬。

《查理周刊》隨後發行了「倖存者版」，在法國和海外共售出約800萬份，創下法國出版史紀錄。封面是穆罕默德的漫畫形象，手持「Je suis Charlie」（我是查理）的標語牌，上面還寫著「全部都被寬恕了」。

2015至2016年間，法國連續發生多起伊斯蘭主義襲擊。2015年11月13日發生在巴黎巴塔克蘭劇院襲擊達到恐襲高潮，130人遇害。2016年國慶日，尼斯卡車衝撞人群事件導致86人喪生。

德國總理髮文悼念

《查理周刊》十周年，德國總理肖爾茨發文悼念遇難者。其在社交平台X上寫道：「#JesuisCharlie這個標籤在那場『野蠻襲擊』後傳遍世界各地。今天我們像當年一樣，與我們的法國朋友感同身受。那場襲擊是對我們共同的自由和民主價值觀的攻擊——我們絕不會接受。」

「嘲諷上帝比賽」

為紀念2015年在編輯部恐擊中的遇難者，法國諷刺雜誌《查理周刊》舉辦了一場名為「#MockingGod」（嘲諷上帝）的漫畫創作比賽，專業新聞漫畫家和諷刺畫家被邀請繪制「關於上帝最刻薄、最有趣的漫畫」，並於1月7日揭曉結果。

言論自由的邊界在哪裡？

法國素有諷刺政治漫畫的傳統。自1970年創刊以來，《查理周刊》以試探法國仇恨言論法的邊界（什麼可說，什麼不可說）而聞名。其諷刺目標不僅是伊斯蘭教，也包括基督教和猶太教。根據法國法律，只要不煽動暴力且保護少數群體，嘲諷宗教是被允許的。

《查理周刊》遇襲因而被視為對新聞自由、乃至言論自由的全面攻擊。「我是查理」這一口號在全球引發熱潮的同時也遭到一些人的反對批評者認為其漫畫已「越界」，達到了偏執偏見的程度，也因此成了襲擊目標。

「為和平而漫畫」（Cartooning for Peace）組織負責人拉馬蘇爾（Lamassoure）在接受德國之聲採訪時表示，在全球言論自由受到壓制的大環境下，漫畫家引發笑聲的能力，即便具爭議性，比任何時候都更需要。

拉馬蘇爾認為，嘲笑掌權者的能力是一種「社會的基本需求，[也是]一種非常重要的自由。即便是那些對漫畫家持批評態度的人，也是需要這種自由的。」

《查理周刊》工作場所保密，且受嚴格保護。一些員工至今仍處於警察保護之下。

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（綜合報導）

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