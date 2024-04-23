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柏林
柏林是德國首都，也是德國最大的城市，現有居民約340萬人，是歐盟區內人口第3多的城市。柏林是德國十六個聯邦州之一，和漢堡、不來梅同為城市州。
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深度報導
英國加碼軍援烏克蘭 柏林敦促加大對烏防空援助
英國加碼軍援烏克蘭 柏林敦促加大對烏防空援助
英國首相本周二訪問華沙，並將宣佈再向基輔額外提供5億英鎊軍援以及「暴風之影」遠程導彈等武器設備。據彭博社援引消息人士報導，德國政府正在敦促美國向烏克蘭提供至少一套「愛國者」防空系統。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
斬不斷 理還亂？馬斯克和德國右翼政黨AfD
斬不斷 理還亂？馬斯克和德國右翼政黨AfD
埃隆‧馬斯克已經表達了他對德國極右翼政黨AfD的支持。這種好感是相互的 —— 除了在小鎮格林海德，那裡的AfD已經明確反對特斯拉工廠的擴建計劃。
政治
2024年3月17日
2024年3月17日
德國首位「性別流動」模特兒
德國首位「性別流動」模特兒
白天在聯邦議院工作，晚上在伸展台走秀。菲利斯‧尼德（Felix Nieder）是德國最成功的男模之一，他可以穿著男裝或女裝走秀，風格百變。「性別流動」是他對自己性別的認同。
多樣化
2024年3月15日
2024年3月15日
03:03 分鐘
塵封五十年的命案 前東德國安部槍手被送上法庭
塵封五十年的命案 前東德國安部槍手被送上法庭
整整半個世紀之前，在前民主德國首都東柏林的一個邊境口岸附近，一名男子在光天化日之下被人從背後開槍打死。天網恢恢，疏而不漏，雖然時隔久遠，就這起命案的法庭審理終於在柏林拉開序幕。
政治
2024年3月14日
2024年3月14日
柏林特斯拉工廠遭破壞後已恢復供電
柏林特斯拉工廠遭破壞後已恢復供電
位於柏林郊外的特斯拉超級工廠一周前遭到極左組織破壞，其供電系統比預期提前修復。被迫中斷的特拉斯生產系統將逐步恢復。
經濟
2024年3月12日
2024年3月12日
被通緝30年的恐怖分子為何能一直藏匿柏林？
被通緝30年的恐怖分子為何能一直藏匿柏林？
在加拿大調查記者使用人臉比對軟體找出其逃匿蹤跡後，被警方通緝了30餘年的德國前左翼恐怖組織「紅軍旅」女成員柯萊特上周在柏林落網。近日，德國媒體對柯萊特藏匿和被捕的細節進行了詳細的報導。
社會
2024年3月5日
2024年3月5日
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