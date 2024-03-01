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柏林電影節
柏林電影節 （Berlinale)是與戛納電影節、威尼斯電影節齊名的國際影展盛事。
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深度報導
記者手記：問問孩子，這到底是個怎樣的世界？
記者手記：問問孩子，這到底是個怎樣的世界？
令人窒息的中國內卷，深陷窮途的阿富汗難民……無數來自世界不同角落、令人記憶猶新的電影畫面，帶觀眾透過少年們的故事，瞥進現實社會的炫惑與紛擾。
文化
2024年3月1日
2024年3月1日
歸屬感與鄉愁: 「台灣遊客奇遇中國移民」
歸屬感與鄉愁: 「台灣遊客奇遇中國移民」
來巴西討生活的福建男人福安，擠在滿是「中國製造」的小商品市場裡，在彷彿永無休止的桑巴舞曲中，與太平洋彼岸的故鄉漸行漸遠。影片《睡覺時眼睛睜開》在柏林獲獎。德國之聲專訪了該片導演妮莉‧沃拉茲。
文化
2024年2月27日
2024年2月27日
柏林電影節頒獎式爆反以色列言論引波瀾
柏林電影節頒獎式爆反以色列言論引波瀾
柏林電影節周末落下帷幕。頒獎式上，有獲獎者痛斥加薩正在發生「種族屠殺」，領獎台上驚現停戰標語和巴勒斯坦頭巾。這一被譽為最具政治色彩國際影展的電影節再度成為爭議點。
文化
2024年2月26日
2024年2月26日
專訪導演王小帥：對一個國家、一個民族來說，記憶是非常重要的
專訪導演王小帥：對一個國家、一個民族來說，記憶是非常重要的
知名導演王小帥今年又帶著新片《沃土》重登柏林影展。該片透過一個男孩子的夢境，展現中國農村的變遷。借《沃土》正在新生代單元放映之際，王小帥接受了德國之聲的專訪。
文化
2024年2月20日
2024年2月20日
政治與藝術交織：柏林電影節開幕
政治與藝術交織：柏林電影節開幕
為期十天的柏林電影節開幕。第74屆柏林電影節共有來自80個國家的239部電影參展。單是競賽單元就有20部電影角逐金熊獎。今年的評審團主席是好萊塢黑人女星露琵塔尼詠歐。
文化
2024年2月16日
2024年2月16日
02:14 分鐘
2024年柏林電影節前瞻：紅地毯上的戰爭與政治
2024年柏林電影節前瞻：紅地毯上的戰爭與政治
不少娛樂業領軍人物來到寒風凜冽的柏林，參加為期11天的柏林電影節開幕式和各種派對。但是加薩戰爭、伊朗的文化壓制以及德國日漸擴大的極右翼勢力有可能破壞本屆柏林電影節的歡樂氣氛。
文化
2024年2月12日
2024年2月12日
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