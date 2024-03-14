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柏林牆
柏林牆（德語：Berliner Mauer)是德國分裂期間東德政府環繞西柏林邊境修築的邊防系統,德國統一後，柏林牆成了東西德分裂的歷史象徵。
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深度報導
塵封五十年的命案 前東德國安部槍手被送上法庭
塵封五十年的命案 前東德國安部槍手被送上法庭
整整半個世紀之前，在前民主德國首都東柏林的一個邊境口岸附近，一名男子在光天化日之下被人從背後開槍打死。天網恢恢，疏而不漏，雖然時隔久遠，就這起命案的法庭審理終於在柏林拉開序幕。
政治
2024年3月14日
2024年3月14日
德國歷史上的11月9日
德國歷史上的11月9日
11月9日在德國的歷史上曾發生過多起重要事件，這當中有些事件將人類和世界推向災難，而有些卻是帶來命運的轉機。
歷史
2023年11月9日
2023年11月9日
東西德統一 當今德國民眾怎麼看？
東西德統一 當今德國民眾怎麼看？
1990年10月3日，東德與西德正式統一，柏林牆也徹底成為歷史文物。33年後的今天，東西部之間的差異卻依然存在，許多東部民眾依然覺得自己沒人關心。德國之聲在柏林街頭隨訪了幾位民眾。
歷史
2023年10月3日
2023年10月3日
01:27 分鐘
客座評論：張愛玲、肖爾茨與柏林牆
客座評論：張愛玲、肖爾茨與柏林牆
德國總理肖爾茨前往中國訪問引發大量批評聲音。但漢學家呂恆君卻從三十年前柏林牆的歷史與與七十年前張愛玲從中國大陸流亡香港的故事中總得到感悟，認為肖爾茨此行自有其重要意義。
政治
2022年11月11日
2022年11月11日
戈爾巴喬夫——在德國最受歡迎的俄羅斯人
戈爾巴喬夫——在德國最受歡迎的俄羅斯人
他恐怕是德國最受歡迎的俄羅斯人了。他憑借開明、平易近人的風格贏得了德國人的好感。德國人和戈爾巴喬夫——這是一種特別的友誼。
政治
2022年8月31日
2022年8月31日
14 張圖
2021，當柏林牆重現德國街頭
2021，當柏林牆重現德國街頭
三十年前，象徵德國分裂的標誌性建築柏林牆被推倒；三十年後，柏林牆為何又重現德國街頭？
歷史
2021年11月9日
2021年11月9日
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