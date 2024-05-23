柏林火車站周三因「悲劇事故」暫時關閉

本周三，一輛德國ICE高鐵在柏林火車站撞上一名女性和一名兒童，女性當場死亡，兒童重傷。這起事故一度造成柏林火車站關閉。柏林警方正針對這起事件進行調查。

（德國之聲中文網）周三(5月22日)晚間6時20分，一名女性和一名幼童在柏林中央火車站被一輛德國城際快車ICE撞倒，女性當場死亡，兒童受重傷。這起事故造成柏林火車站的部分區域被關閉，列車延誤，部分班次取消。柏林警方正進行調查。

據媒體報導，該名女子帶著孩子從站台爬下軌道，被一輛ICE長途列車撞到。柏林消防部門表示，在發生「悲劇性事故」後，該部門晚間6時30分與大批救援人員趕到現場。

消防人員表示：「一人被火車撞到並當場死亡。另一人傷勢嚴重。我們正照顧其他目擊者狀況。」

警方沒有提供有關該名婦女和兒童年齡的訊息。

據《柏林報》報導，救援直升機在大約20分鐘後抵達現場；該名兒童傷勢嚴重，被直升機送往醫院重症監護室。目擊者表示，孩子看起來不超過五歲。

柏林火車站發生嚴重事故，警方及救援人員趕往事發現場 圖片來源： Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopress/picture alliance

警方在現場對目擊者進行了詢問。柏林警方發言人稱，警方還將對監控錄像進行分析。《柏林報》報導，警方及消防人員從目擊者描述判斷，該名婦女意圖自殺。

有關當局表示，16名目擊者因受驚嚇正接受相關治療。

柏林火車站是重要交通樞紐，每日進出人次高達30萬人。

（德新社、法新社）

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