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柏林時裝周
較為年輕的時裝展覽活動，卻已經成為歐洲乃至全球重要的時尚盛事。
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深度報導
快時尚法案： 法國再次引領時尚潮流？
快時尚法案： 法國再次引領時尚潮流？
對於法國國民議會一致通過的遏制快時尚新法案，大多專家和活動人士都表示歡迎，但也有人持不同的看法。
經濟
2024年4月14日
2024年4月14日
德國首位「性別流動」模特兒
德國首位「性別流動」模特兒
白天在聯邦議院工作，晚上在伸展台走秀。菲利斯‧尼德（Felix Nieder）是德國最成功的男模之一，他可以穿著男裝或女裝走秀，風格百變。「性別流動」是他對自己性別的認同。
多樣化
2024年3月15日
2024年3月15日
03:03 分鐘
法國議會通過法案遏制快時尚發展
法國議會通過法案遏制快時尚發展
法國國民議會投票通過了由執政黨聯盟提議的遏制快時尚的法案，主要限制措施包括禁止為最廉價的紡織品做廣告，以及對低價商品徵收環保費。
經濟
2024年3月15日
2024年3月15日
德語媒體：對Temu和Shein說不
德語媒體：對Temu和Shein說不
Temu、Shein和阿裡快遞等來自中國的電商正在歐美快速擴張。上述企業瘋狂的促銷戰略，令歐美本土企業叫苦不迭。有鑑於此，要求德國政府出台措施制止不公平競爭的呼聲也越來越高。
媒體
2024年2月29日
2024年2月29日
上圖書館借衣服 時尚也能很環保
上圖書館借衣服 時尚也能很環保
這家圖書館不借書，借的是衣服！時尚產業是環境污染的主要來源。為了讓穿時尚更永續更環保，阿姆斯特丹 出現了一家「時尚圖書館」，時尚愛好者可以通過借衣服來減少快時尚對地球資源的消耗。
自然與環境
2024年2月18日
2024年2月18日
03:29 分鐘
Shein供應鏈涉強迫勞動？IPO引發新質疑
Shein供應鏈涉強迫勞動？IPO引發新質疑
隨著快時尚巨頭Shein準備在紐約上市，一些美國議員再次要求這家由中國人創立的電商，證明其售價僅5美元的T恤衫和10美元的毛衣沒有使用強迫勞動。
經濟
2023年11月29日
2023年11月29日
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