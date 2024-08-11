柏林怎樣變成「海綿城市」？

柏林地處德國的乾旱地區，面臨暑熱和乾旱的問題。 因此，專家們設計了如何收集和儲存雨水的方案，以期將柏林變成「海綿城市」。

（德國之聲中文網）柏林地處德國的乾旱地區，每年夏天，供水都是一個熱門話題。這就是為什麼柏林要採取措施，海綿式吸收和儲存雨水，並在需要時釋放出來。

這究竟是如何運作的呢？

建設地下廢水儲存設施

第一步是建造幾個巨大的地下溢流池。它們像是巨大的廢水"停車場"。下雨天，珍貴的雨水會被收集到池中，然後被泵送到處理廠。

目前已經完成了九個這樣的"停車場"，其中一個位於普倫茨勞貝格區受歡迎的聚會場所--柏林牆曾經穿越的馬爾公園的地下。

這是馬爾公園下方的廢水池內部的樣子。 圖片來源： Pedro Becerra/STAGEVIEW





市內最大的廢水池仍在建設中。它將是馬爾公園設施的兩倍多。這個圓形混凝土池將深入地下30米，完工後能容納近17,000立方米的雨水，相當於約七個奧運會標準游泳池的容量。

暴雨中的污水溢流系統

讓暴風雨來得更猛烈些吧！--當暴雨來臨，柏林的污水系統有溢出的風險時，多餘的水就會流到廢水池儲存起來。雨停下來之後，這些水會被泵送到淨化廠，然後重新釋放到柏林的運河和河流中。

柏林水務機構（BWB）的發言人哈克內施-魯普 (Astrid Hackenesch-Rump)，這將防止在暴雨期間糞便和廢水被衝入施普雷河。BWB負責柏林的飲用水供應以及全市範圍內的廢水管理和處理。

哈克內施-魯普說："推動這個項目的不僅僅是資源保護和乾旱問題，還有防止混合污水溢流。"

這種溢流發生在混合污水系統中，雨水徑流和生活污水在同一管網中運行。這些系統最初設計是將所有廢水運送到處理廠，然後排放到天然水體中。

柏林有一個敏感的水處理系統，雨量過大時會自動溢出 圖片來源： Alex Anton/Zoonar/picture alliance





然而，在暴雨期間，進入系統的水量可能會超過其容量。當這種情況發生時，多餘的水--包括雨水和未經處理的污水--會直接溢流到附近的河流中。

大約10,000公里的城市污水管道中，有2,000公里是混合污水系統，在180個地點有溢流口。哈克內施-魯普解釋說，這些溢流口基本上是污水系統中的開口，通向施普雷河。

與其他城市相比，柏林的水道相對較小且流速較慢。比如萊茵河，它流經包括科隆在內的許多城市地區，平均流量為每秒2,200立方米，因此能夠自我清潔。

"萊茵河在柏林的流量不到每秒10立方米，所以任何流入的東西自然會在那裡停留很長時間。"

"這就是為什麼這些污水溢流經常導致魚類死亡和水體中的氧氣減少。"哈克內施-魯普策說。

然而，水務規劃人員很快意識到，儲水池只能解決部分問題，因為城市中很多區域都被混凝土和不透水的表面覆蓋。

"這意味著我們不再能夠實現減少溢流的目標。相反，我們維持了平穩，如果我們沒有建造這些儲水池，情況會更糟。"她說。

將柏林變成海綿城市

柏林已經在大多數開放空間上建設廢水池。這些空間可以讓水滲入地下。所以，當有大量降雨時，水不會被土壤和植物吸收，而是從混凝土或瀝青上流走，並可能混入污水。

哈克內施-魯普策略補充道："每增加1%的不透水面積，溢流量就增加3%。"

這就是為什麼柏林參議院和水務機構BWB成立了一個"雨水局"。該機構建議城市規劃人員設計綠屋頂和建築物，並提出更新的雨水收集和儲存方案，以防止雨水混入污水。

柏林市通過了一項法律，規定新建築物業的雨水只能有少量流入污水系統。其餘部分必須蒸發或滲入地下。

例如，一個新的公寓樓建有一個大池塘，用來收集雨水。鄰近的植物幫助淨化水，然後可以用於灌溉。

這樣的綠化措施也有助於降低溫度並防止突發洪水。

哈克內施-魯普策略說："要解決水危機，需要人們願意打破常規思維，哪怕問題小到只是超越自己周邊環境。"

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