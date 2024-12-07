柏林墻與天安門距離有多遠？

1989年的中國天安門距離德國柏林墻，距離究竟有多遠？適逢柏林圍牆倒塌35週年，柏林舉辦一系列紀念活動，其中一項展覽試圖對這個問題給出答案。

（德國之聲中文網）標題為「中國並不遙遠」這次展覽11月7日於柏林市議會大樓旁開幕，第二站來到施普林格大樓前的廣場上。該展把1989年中國發生的「八九民運」視為推動東歐國家反抗共產運動的動力之一。從這個角度審視當時歷史浪潮之下，六四運動對於柏林圍牆倒塌、東歐推翻共產主義的影響。

兩千張六四運動歷史照首度公開

前「八九民運」學生領袖、「人道中國」組織創辦人周鋒鎖與阿克塞爾‧施普林格自由基金會組成的策展團隊，共同策劃此次展覽。

展場展出由「人道中國」蒐藏的兩千多張歷史照片與多項文物，包括一條在天安門廣場學生擦拭中彈同伴的染血毛巾、前解放軍報記者江林在六四屠殺當天所穿的白色上衣，那天她遭數名武警打得頭破血流，上衣因此染滿血跡；以及一頂天安門廣場絕食學生在坦克進入清場前所用的帳篷。

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策展人彼得・維拉赫（Peter Wellach）現場受訪時，指著知名的「坦克人」照片透露，過去曝光的照片只看到4輛坦克，但現場的放大照片有一長列坦克，「他面前其實擋了20輛，當初廣場上都是坦克。」

「中國並不遙遠」展覽現場展示眾多歷史圖片 圖片來源： Wenling Huang/DW

天安門事件推動東德、波蘭屏棄共產主義

貨櫃裡展出多份德國報紙當時對於天安門廣場運動的報導，與反東德的傳單，「中國並不遙遠」便是來自一份由東柏林學生所印製的傳單口號。六四大屠殺的慘況傳到東德，反倒激起東德民眾尋求民主的決心。

「很多人忘記了當年中國八九民運對於柏林圍牆倒塌的推動，其實非常強大，但對親歷者來講是歷歷在目，」周鋒鎖說。此次因展覽開幕，他受邀到柏林，首次見到許多前東德異議人士，「他們見到我非常激動，像兄弟姐妹一樣，那時他們走上街頭為死難者呼籲、聲援八九的學生。」

領導波蘭民主化的波蘭團結工會，也受邀出席這次展覽。周鋒鎖說，其中一位成員告訴他，六四屠殺對於波蘭推翻共產主義「很有影響。」

他解釋，六四鎮壓其實從前一天晚上9點就開始了，當時是波蘭6月3日的下午兩點，「團結工會的選舉快報將消息傳播給全國」，波蘭人民看見共產主義的血腥殘暴，決心要將共產黨趕出去，最後議會大選由團結工會獲得壓倒性勝利，進而帶起東歐國家脫離共產主義、蘇聯垮台。

籲西方消費者向中國製品說不

策展人維拉赫指出，這次展覽有兩個要傳達的重要訊息：一是說出在天安門廣場參與革命的學生姓名與展出他們的照片。「世人都視他們是受害者，但他們當時聲勢浩大，挺身替自己的國家爭取民主。如今中國的網路搜尋引擎封鎖所有六四的消息，這場展覽正是要討論這些人。」

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另外，此次展場是三座中國海運的貨櫃，維拉赫想藉此呼籲西方消費者，向中國製產品說不。「當你買了一輛中國車、一支新的中國製手機，你花的這些錢都流入中國政府，一個獨裁政府。如果西方消費者不跟中國公司買這麼多東西，中國政府不會有這麼多錢迫害自己的人民。」

周鋒鎖也表示，柏林圍牆在當時是許多人無法踰越的存在，倒塌像是一個奇蹟，如同如今中共統治，是一座無形的防火牆，但人民「不可能接受把坦克開到街頭屠殺無辜人民的政權，無論它如何強大，最終肯定會崩潰的；總有一天會像柏林圍牆一樣倒塌。」

他呼籲，目前中共危害世界的程度很難遏制，其他國家不能姑息養奸，尤其是德國，如今美國明顯與中國對立，德國「不能再選擇中間道路，應該做出清楚選擇。」

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