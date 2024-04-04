You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
東南亞國協
東協是集合東南亞區域國家的一個政府性國際組織。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
搶先拉攏印尼準總統 習近平出手未必有效
搶先拉攏印尼準總統 習近平出手未必有效
中國國家主席習近平親邀印尼準總統普拉博沃訪華，欲促進兩國「全方位戰略合作」。專家告訴DW，印尼不太可能「百分之百」站在某一方，而且普拉博沃行事「難以預測」。兩人會後聲明又透露什麼玄機？
政治
2024年4月4日
2024年4月4日
東南亞風向變？中國首超美國成站隊首選
東南亞風向變？中國首超美國成站隊首選
新加坡智庫最新民調顯示，東南亞民眾在過去幾個月對中國的好感度大幅上升，是2020年以來首度超越美國成為戰略結盟首選。專家認為，若未出現能夠與之匹敵者，中國在該地區的影響力將持續上升。
政治
2024年4月2日
2024年4月2日
肖爾茨「閃約」：尋找東南亞夥伴替代中國？
肖爾茨「閃約」：尋找東南亞夥伴替代中國？
本周，馬來西亞、菲律賓和泰國領導人接連訪問德國，與總理肖爾茨會面。媒體和專家分析，為了減少對中國的依賴，德國政府希望與與東南亞國家建立更密切的夥伴關係。
政治
2024年3月15日
2024年3月15日
大馬總理稱"與中國沒問題" 東協不同調
大馬總理稱"與中國沒問題" 東協不同調
馬來西亞總理安瓦爾周一在東協特別峰會上表示，中國目前看來是馬來西亞最大的投資國。他說，馬來西亞"與中國沒有問題"。菲律賓總統小馬科斯則稱中國在南中國海的行動"具有挑釁性、單邊且非法"。
政治
2024年3月4日
2024年3月4日
東協峰會談南海 菲律賓籲中國「停止騷擾」
東協峰會談南海 菲律賓籲中國「停止騷擾」
中國與菲律賓因南海主權爭議而頻起衝突，相關議題是本週的東協特別峰會重要焦點。4日在峰會場邊，菲國外長稱希望以和平方式解決爭端。中國方面至今怎麼回應菲律賓的批評？
政治
2024年3月4日
2024年3月4日
印尼總統大選：佐科威繼任者不改親中路線？
印尼總統大選：佐科威繼任者不改親中路線？
全球第三大民主國家印尼即將舉行總統大選，三組候選人對中國的態度為何？有印尼專家向DW分析道，面對中國，印尼很難對機會說不，但南海爭議也是難以迴避的問題。而面對台海危機，印尼也應該正視台灣的重要。
政治
2024年2月8日
2024年2月8日
顯示更多
廣告