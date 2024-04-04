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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

東南亞國協

東協是集合東南亞區域國家的一個政府性國際組織。

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深度報導

印尼總統當選人普拉博沃今年4月1日在北京人民大會堂會晤中國國家主席習近平。

搶先拉攏印尼準總統 習近平出手未必有效

搶先拉攏印尼準總統 習近平出手未必有效

中國國家主席習近平親邀印尼準總統普拉博沃訪華，欲促進兩國「全方位戰略合作」。專家告訴DW，印尼不太可能「百分之百」站在某一方，而且普拉博沃行事「難以預測」。兩人會後聲明又透露什麼玄機？
政治2024年4月4日
ISEAS報告認為，在中國「一帶一路」倡議下受益的印尼、馬來西亞、寮國等國民眾，選擇中國為結盟首選的態勢更明顯。圖為中國出資建造的印尼「雅萬高鐵」。（資料照）

東南亞風向變？中國首超美國成站隊首選

東南亞風向變？中國首超美國成站隊首選

新加坡智庫最新民調顯示，東南亞民眾在過去幾個月對中國的好感度大幅上升，是2020年以來首度超越美國成為戰略結盟首選。專家認為，若未出現能夠與之匹敵者，中國在該地區的影響力將持續上升。
政治2024年4月2日
肖爾茨為菲律賓總統小馬科斯鋪開紅地毯

肖爾茨「閃約」：尋找東南亞夥伴替代中國？

肖爾茨「閃約」：尋找東南亞夥伴替代中國？

本周，馬來西亞、菲律賓和泰國領導人接連訪問德國，與總理肖爾茨會面。媒體和專家分析，為了減少對中國的依賴，德國政府希望與與東南亞國家建立更密切的夥伴關係。
政治2024年3月15日
Australien Melbourne 2024 | Gemeinsame Pressekonferenz von Anwar Ibrahim und Anthony Albanese

大馬總理稱"與中國沒問題" 東協不同調

大馬總理稱"與中國沒問題" 東協不同調

馬來西亞總理安瓦爾周一在東協特別峰會上表示，中國目前看來是馬來西亞最大的投資國。他說，馬來西亞"與中國沒有問題"。菲律賓總統小馬科斯則稱中國在南中國海的行動"具有挑釁性、單邊且非法"。
政治2024年3月4日
圖為菲律賓外長馬納羅去年4月與時任中國外長的秦剛在馬尼拉會談。（資料照）

東協峰會談南海 菲律賓籲中國「停止騷擾」

東協峰會談南海 菲律賓籲中國「停止騷擾」

中國與菲律賓因南海主權爭議而頻起衝突，相關議題是本週的東協特別峰會重要焦點。4日在峰會場邊，菲國外長稱希望以和平方式解決爭端。中國方面至今怎麼回應菲律賓的批評？
政治2024年3月4日
印尼總統一屆任期5年，只能連任1次，現任總統佐科威已達任期上限，無法再競選連任。圖為2019年印尼民眾投票場面。（資料照）

印尼總統大選：佐科威繼任者不改親中路線？

印尼總統大選：佐科威繼任者不改親中路線？

全球第三大民主國家印尼即將舉行總統大選，三組候選人對中國的態度為何？有印尼專家向DW分析道，面對中國，印尼很難對機會說不，但南海爭議也是難以迴避的問題。而面對台海危機，印尼也應該正視台灣的重要。
政治2024年2月8日
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