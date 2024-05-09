杭州、西安全面取消住房限購 網民：還是買不起

中國省會城市杭州和西安市本周四（5月9日）先後宣佈全面取消住房限購，引起廣泛議論。有專家認為，此舉意味著除了京滬深，其他城市均有可能會取消限購。

（德國之聲中文網）5月9日，浙江杭州市發布調整房地產市場調控政策的通知，宣佈即日起全面取消住房限購。在杭州市範圍內購買住房，不再審核購房資格，也不再限制購房套數。幾小時後，西安也發布了同樣通知。

每日經濟新聞引述杭州一家房產中介稱，政策發布僅半天，已經接了很多來咨詢買房的外地購房者電話。但很多準備購買改善熱盤的購房者被中介勸退。"熱門樓盤需要搖號，在此前，杭州熱門樓盤搖號中簽率就非常低，現在全面放開後，中簽率可想而知。"杭州一家鏈家中介的人士說。

「與百姓無關」

人口1250萬的杭州是中國高科技產業中心之一，擁有阿里巴巴這樣的網路龙頭企業，吸引了大量創新人才，也是中國房產價格最昂貴的城市之一。杭州取消限購的消息，也在社群網站上成為熱搜，短時間內在微博上就獲得2.4億點閱。

有人認為對老百姓來說這是個好消息："對於普通工老百姓來說，又有上車的機會了，是好事。"但更多人認為這與普通居民並無直接關係："甭管你哪兒取消限購我得有錢才行啊"。

"雖然是個好消息，但是我想說現在的年輕人、打工族，靠薪水真的可以買的起杭州的房子嗎？現在的年輕人真的太難了！"

"買得起的繼續買，買不起的繼續看著；這與限購不限購沒有關係"。

還有人認為這樣作是為了穩住房價："以前限購是為了房價穩定增長，防止房價暴漲暴跌。現在取消限購也是怕房價跌太狠。其實所有政策都是為了房價不降低。可惜有些晚了，泡沫太大了。"

中國問題專家、電子報《外國人看中國》 （sinocism）的出版人利明璋（Bill Bishop）也稱此舉是 "絕望的表現"。他在社交平台X上寫道："如果不這樣做，就會有更多麻煩，因為價格將不得不下調很多。"

更多城市會跟進？

據法新社統計，自去年年初以來，中國已有20多個城市取消了購房限制。最近加入的是省會城市成都和長沙。

據中國媒體報導，目前中國仍保留住房限購的省份或城市，除了北京、上海、廣州、深圳四個一線城市，僅剩海南省、天津市仍處於部分放開限購的狀態。其中北京、上海、深圳政策仍較為嚴格。

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鏡鑑咨詢創始人張宏偉稱，杭州全面取消住房限購，意味著除了京滬深，其他城市均有可能會取消限購。

2020年以來，中國房地產市場漸入頹勢、持續低迷，不僅拖累經濟增長，也導致市場信心不足。恆大等一批房企巨頭陷入債務危機。包括促進融資、放款限購在內的政府一系列提振措施並未顯著奏效。

上個月，國際貨幣基金組織表示，如果房地產危機得不到妥善處理，中國經濟復甦的步伐可能會停滯不前。

《新京報》引述易居研究院研究總監嚴躍進指出，取消限購對提振樓市將起重要作用。但諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪認為，在利好政策的催化下，杭州樓市會出現緩慢的溫和復甦態勢，但出現大漲行情的可能性不大。

（綜合報導）

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