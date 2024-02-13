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杜塞道夫
德國北威州首府，位於萊茵河畔。
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深度報導
德語媒體：對華貿易不是單行線
德語媒體：對華貿易不是單行線
俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭後，對俄羅斯天然氣的嚴重依賴，曾一度令德國陷入被動。為了不讓這樣的悲劇重演，德國朝野也在就如何調整對華經貿關係吵得喋喋不休。
媒體
2024年2月13日
2024年2月13日
杜塞道夫停辦中國節 市政府：「無關政治」
杜塞道夫停辦中國節 市政府：「無關政治」
杜塞道夫是中國企業和華人最聚集的德國城市之一，也是北威州一年一度的「中國節」主辦地之一。該市政府對媒體證實，今年本應在該市舉辦的中國節已告吹，但原因與政治無關。
社會
2023年8月16日
2023年8月16日
杜塞道夫：發現二戰炸彈，1.3萬居民撤離
杜塞道夫：發現二戰炸彈，1.3萬居民撤離
在當局試圖拆除炸彈的過程中，當地一所學校的兩個房間被用作受影響居民的臨時庇護點。這不是德國大城市第一次挖出二戰時期未爆炸的炸彈。
政治
2023年8月8日
2023年8月8日
亮相ProWein 中國葡萄酒邁向國際市場
亮相ProWein 中國葡萄酒邁向國際市場
隨著世界各地基本走出疫情，全球最大的葡萄酒和烈酒展覽會之一的杜塞道夫ProWein展會（3月19日至21日）再現盛況，迎來了60多個國家的6000多家展商。十餘家中國葡萄酒莊也帶著自己的特色產品來到這一國際盛會，其中一些還是初次亮相。
經濟
2023年3月21日
2023年3月21日
酒業盛會ProWein重現盛況 中國酒莊嶄露頭角
酒業盛會ProWein重現盛況 中國酒莊嶄露頭角
2023年3月19日至21日，全球最大的葡萄酒和烈酒展會之一ProWein在德國杜塞道夫举辦。隨著世界各地走出疫情，本次展會氣氛熱烈，迎來了60多個國家的6000多家展商。10多家中國葡萄酒莊也走出國門，到這一國際盛會上「嶄露頭角」。
經濟
2023年3月21日
2023年3月21日
9 張圖
「不歡迎華人」的法式餐館被米其林除名
「不歡迎華人」的法式餐館被米其林除名
位於德国杜塞道夫的法式餐館Im Schiffchen因店主發上網的一則告示陷入了種族歧視風波：宣佈重新營業的告示包含了「華人免進」字樣。如今，這家原本擁有一星評級的餐館已經被米其林指南除名。
社會
2020年5月18日
2020年5月18日
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