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Wuhan China Coronavirus Sars

武漢日記：度日如年

武漢日記：度日如年

中國農歷鼠年的開局太不喜慶。許多中國人表示希望能讓時光倒流，為2020年按下重啟鍵。時間無法逆流，過去終將成為歷史。一位曾經留德、從事文化事業的武漢人，用自己的方式記錄了2020年武漢這個春天。
政治2020年2月24日
Coronavirus China Wuhan medizinisches Personal

武漢日記：長歌當哭

武漢日記：長歌當哭

許多中國人表示希望能讓時光倒流，為2020年按下重啟鍵。而時間無法逆流，過去終將成為歷史。。一位曾經留德、從事文化事業的武漢人，用自己的方式記錄了2020年武漢這個春天。
社會2020年2月22日
China Wuhan | Schnee

武漢日記：山雨欲來

武漢日記：山雨欲來

2月14日，西方的情人節。沒有約會，沒有玫瑰花，相愛的人都在家中與親人廝守。有人說，過了這麼多年，今年才總算弄懂了它的含義 – 2月份，在家隔離14天。
文化2020年2月16日
China Wuhan Bekämpfung Corona Virus

武漢日記：民間力量

武漢日記：民間力量

中國農歷鼠年的開局太不喜慶。從一開始封鎖消息到新冠病毒蔓延，再到封城並全面拉響警報。許多中國人表示希望能讓時光倒流，為2020年按下重啟鍵。而時間無法逆流，過去終將成為歷史。一位曾經留德，從事文化事業的武漢人，用自己的方式記錄了2020年武
社會2020年2月12日
Laternen Festival China Toad Festival Menschen mit Laternen

武漢日記：元宵節

武漢日記：元宵節

中國農歷鼠年的開局太不喜慶。從一開始封鎖消息到新冠病毒蔓延，再到封城並全面拉響警報。許多中國人表示希望能讓時光倒流，為2020年按下重啟鍵。而時間無法逆流，過去終將成為歷史。一位曾經留德，從事文化事業的武漢人，用自己的方式記錄了2020年武
社會2020年2月9日
Brennende Kerzen

武漢日記：哀抱薪者

武漢日記：哀抱薪者

許多中國人表示希望能讓時光倒流，為2020年按下重啟鍵。而時間無法逆流，過去終將成為歷史。一位曾經留德，從事文化事業的武漢人，用自己的方式記錄了2020年武漢的這個春天。
社會2020年2月7日
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