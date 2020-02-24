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武漢日記：度日如年
武漢日記：度日如年
中國農歷鼠年的開局太不喜慶。許多中國人表示希望能讓時光倒流，為2020年按下重啟鍵。時間無法逆流，過去終將成為歷史。一位曾經留德、從事文化事業的武漢人，用自己的方式記錄了2020年武漢這個春天。
政治
2020年2月24日
2020年2月24日
武漢日記：長歌當哭
武漢日記：長歌當哭
許多中國人表示希望能讓時光倒流，為2020年按下重啟鍵。而時間無法逆流，過去終將成為歷史。。一位曾經留德、從事文化事業的武漢人，用自己的方式記錄了2020年武漢這個春天。
社會
2020年2月22日
2020年2月22日
武漢日記：山雨欲來
武漢日記：山雨欲來
2月14日，西方的情人節。沒有約會，沒有玫瑰花，相愛的人都在家中與親人廝守。有人說，過了這麼多年，今年才總算弄懂了它的含義 – 2月份，在家隔離14天。
文化
2020年2月16日
2020年2月16日
武漢日記：民間力量
武漢日記：民間力量
中國農歷鼠年的開局太不喜慶。從一開始封鎖消息到新冠病毒蔓延，再到封城並全面拉響警報。許多中國人表示希望能讓時光倒流，為2020年按下重啟鍵。而時間無法逆流，過去終將成為歷史。一位曾經留德，從事文化事業的武漢人，用自己的方式記錄了2020年武
社會
2020年2月12日
2020年2月12日
武漢日記：元宵節
武漢日記：元宵節
中國農歷鼠年的開局太不喜慶。從一開始封鎖消息到新冠病毒蔓延，再到封城並全面拉響警報。許多中國人表示希望能讓時光倒流，為2020年按下重啟鍵。而時間無法逆流，過去終將成為歷史。一位曾經留德，從事文化事業的武漢人，用自己的方式記錄了2020年武
社會
2020年2月9日
2020年2月9日
武漢日記：哀抱薪者
武漢日記：哀抱薪者
許多中國人表示希望能讓時光倒流，為2020年按下重啟鍵。而時間無法逆流，過去終將成為歷史。一位曾經留德，從事文化事業的武漢人，用自己的方式記錄了2020年武漢的這個春天。
社會
2020年2月7日
2020年2月7日
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