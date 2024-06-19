李強訪澳成果有限 專家：中澳分歧仍在

中國總理李強的訪澳行落幕，專家認為，雖然他此行「達成目標」，但未來中澳分歧仍將持續存在。而本次雙方對楊恆均案輕描淡寫，引發支持者不滿；此外，先前被中國關押的澳洲華裔記者成蕾在採訪中受阻，也發表文章談及當天細節。

（德國之聲中文網）中國總理李強週一（6月18日）結束了為期4天的澳洲訪問，除了與澳洲政界和工商界人士碰面外，也表示中澳雙方關係「實現全面轉圜」。

不過，專家認為，中國從「根本上」反對美英澳同盟（AUKUS，又稱奧庫斯）；與此同時，澳洲朝野對澳洲公民楊恆均被中國監禁判刑的問題、以及在看待國安與對美關係等議題的立場，也不會因為李強這次訪澳而有所改變。

中澳關係分歧持續存在

雪梨大學中國研究中心主任古德曼（David Goodman）向DW表示，李強訪澳達到了加強兩國政府間關係的目的，因為自2022年中以來，中澳關係的發展已經持續了一段時間，而這次訪問使兩國關係有好轉趨勢。

他認為，由於兩國經濟互補，中澳之間並不存在經濟競爭。而在戰略競爭方面，澳洲與中國的發展程度並非處於同一水準，「中國對澳洲很重要，但澳洲對中國的重要性要小得多」，唯一例外的可能是中國相當重視澳洲的自然資源。

西澳大學中國研究副教授陶郁也向DW指出，「從這次訪問的結果來看，（中澳關係）許多正面的訊號已經顯現」。總的來說，他認為李強取得了「積極成果」，但中澳雙方未來仍需透過更多實際行動來鞏固和發展雙邊關係。

陶郁解釋，中澳之間的戰略競爭和某些方面的相互不信任感，在李強的訪問之後依然會存在，例如中國是從根本上反對澳洲參與AUKUS，且對此仍有疑慮。而中國在維護國家統一以及台灣問題的立場，也是一貫且明確的，不會因李強訪澳而有所改變。

此外，陶郁也認為，在軍事和安全領域的分歧和衝突，仍然是影響中澳關係的重要因素。例如，中澳兩軍最近在黃海上空的軍事摩擦事件，就反映了這一點。但陶郁也強調，中澳雙方所存在的這些分歧，往往是對當前更大範圍內國際局勢的一種反映，「這些結構性的挑戰在可以預期的將來，會持續存在」。

楊恆均案無進展？

澳籍華裔作家楊恆均今年初遭中國判處死刑緩刑，其妻袁小靚4月獲准離開中國、順利抵達澳洲；這被外界視為正向訊號。但由於中澳17日在兩國總理會談後的聯合聲明，並未提及楊恆均案，且中方目前也並未展現出有意釋放楊恆均，這也引發支持者對澳洲政府的不滿。

楊恆均的博士生導師兼好友、雪梨科技大學中國研究項目副教授馮崇義，在中澳總理會晤期間，出席了坎培拉的抗議活動，並與其他楊恆均支持者共同發表了要求中國釋放楊恆均的聲明。

馮崇義向DW表示，「此次李強訪澳，是（澳洲）阿爾巴尼斯政府放棄人權原則、與極權專制的中共政權做交易，對釋放楊博士毫無幫助」。

李強訪澳造訪了阿德萊德動物園，並表示目前租給澳洲的大熊貓租約到期後將租借另外2隻給澳洲。不過，有抗爭者在動物園外呼籲，澳洲政府應更重視人權而非熊貓。 圖片來源： Asanka Ratnayake/Getty Images

學者則認為，兩國政府認知仍存在分歧。古德曼強調，楊恆均案相當複雜，加上楊恆均過去曾被披露受僱於中國國安機構，但外界對於其過去參與中國國安工作的程度和工作地點尚不清楚；不過，值得一提的是，「澳洲政府幾年前就公開表示楊恆均從未被澳洲僱用為間諜」。

陶郁認為，可以預期的是，澳洲政府和朝野兩黨對楊恆均案等議題的立場，不會因為一次高層接觸就會有所改變。

此前，阿爾巴尼斯曾表示澳洲政府反對死刑；澳洲外長黃英賢（Penny Wong）則說過，中國對楊恆均的死緩判決將阻礙澳中關係恢復，並加劇公眾對中國政府的不信任。

成蕾詳述「被擋」經歷

曾被中國囚禁約3年的澳洲華裔記者成蕾，週一（17日）在中澳雙方文件簽署現場遭到中方人員有意阻擋，意外成為各方媒體的焦點，引發新一輪的中澳外交問題，也掀起澳洲輿論反彈。對此，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albaese）強調，澳洲記者的工作不該受到任何阻礙。不過，澳洲反對黨批評政府對此事輕描淡寫。

阿爾巴尼斯17日曾稱，他有看到成蕾，但「沒看到」她被阻擋的情況。負責內政事務的澳洲自由黨參議員帕特森（James Paterson）接受天空新聞（Sky News）訪問時說，他不相信阿爾巴尼斯的說法，「除非他的11名媒體顧問中的每一位，都犯有最嚴重的職業瀆職行為」。

華裔澳籍記者成蕾曾是中國環球電視網的記者，2020年遭調查、隨後被拘押，去年獲釋。圖為她17日以記者身份出席中澳總理簽署文件儀式現場。 圖片來源： Lukas Coch/Pool/REUTERS

成蕾如今任職於澳洲天空新聞。週二（19日），該媒體發佈成蕾名義的文章 ，詳述她在採訪現場遭阻擋的細節。

文中指出，中澳總理會晤當天上午，成蕾在澳洲國會大廈就遇到中國駐澳大使館的女性官員。對方曾試圖與成蕾交談，並嘗試委婉阻止她前往採訪。這位官員說：「這次訪問行程非常重要……別惹麻煩。」

天空新聞指出，儘管成蕾有提前登記，但她隨後也被阻止參加李強當天稍晚在下榻飯店舉行的記者會；澳洲反對黨領袖達頓（Peter Dutton）的代表得知此事，也沒有提供協助。

天空新聞稱，這起事件引發質疑：澳洲與中國調整外交關係時，是否也削弱了公開報導的自由。

成蕾文章中說：「為什麼我不能出現？我已經服完刑期並被驅逐出境。我受僱於澳洲新聞機構。我拿到了（澳洲）國會大廈的媒體通行證。我沒有不按順序行事，他們為什麼要這樣做？」

她強調，「現在，外交官們冒著被嘲笑的危險，不讓我出現在人們的視線中」。不過，她說自己「沒有高喊口號、舉著標語牌或做任何事情，只是試著看看發生了什麼事並告訴人們」。

DW曾嘗試聯絡成蕾，但至截稿為止，並未獲得回音。中國外交部和中國駐澳洲使館尚無公開回應。

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