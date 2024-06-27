李尚福、魏鳳和：中國兩位前國防部長同一日被開除黨籍

據中國官方新華社報導，中共中央政治局會議周四分別審議通過了對李尚福和魏鳳和違紀違法問題的審查結果和處理意見的報告，兩位前國防部長均被開除黨籍，移交司法。李尚福去年「消失」數月之後，被官方宣佈免職。而就在十天前，習近平曾在中央軍委工作會議上強調，「明確槍桿子要始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中……明確軍中絕不能有腐敗分子藏身之地」。

（德國之聲中文網）中國官方媒體新華社周四發布兩則消息稱，兩位中央軍委原委員、原國務委員兼國防部長李尚福和魏鳳和分別因嚴重違紀違法問題被開除黨籍。

根據新華社的消息，中共中央政治局會議27日審議並通過中央軍委《關於李尚福問題審查結果和處理意見的報告》以及《關於魏鳳和問題審查結果和處理意見的報告》。李尚福和魏鳳和分別被開除黨籍處分，終止黨的二十大代表資格。

同一天，中共中央政治局會議也宣佈了中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議（簡稱二十屆三中全會）將於於7月15日至18日在北京召開。

李尚福在「消失」之前不久的一次公開露面（23年6月香格里拉對話） 圖片來源： Vincent Thian/AP/picture alliance

李尚福最後一次現身北京是去年8月29日，他當時在中國與非洲國家舉行的安全論壇上發表主題演講，此後便從公眾視野中消失，外界對於其可能「落馬」的猜測甚囂塵上。去年9月，李尚福「失蹤」兩周之後，路透社曾引述知情人士消息報導稱，李正接受軍委紀律檢查委員會的調查，並指出調查內容涉及軍事裝備採購中的腐敗案。10月，北京方面才正式宣佈了李尚福被免職的消息，但沒有給出更多解釋。

此次官媒發布的對李尚福問題審查結果指其「嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為本人和他人謀取人事利益；利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪；為謀取不正當利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪」。

該報告還批評李尚福「背棄初心使命、喪失黨性原則，其行為辜負黨中央、中央軍委信任重託，嚴重污染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大」。

官方調查報告稱魏鳳和「信仰坍塌、忠誠失節」 圖片來源： Danial Hakim/AP/picture alliance

關於魏鳳和的審查結果報告顯示其「嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為他人謀取人事利益；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金；利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪」。

通告稱，魏鳳和身為黨和軍隊高級領導幹部，「信仰坍塌、忠誠失節，其行為辜負黨中央、中央軍委信任重託，嚴重污染部隊政治生態，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大」。

魏鳳和從2018年到2023年3月之間擔任國防部長，其繼任者李尚福在位僅僅7個月就被免職。而在對李尚福進行調查之前，中國於去年7月不明原因地更換了長期缺席公眾視野的外交部長秦剛，並對負責常規導彈和核導彈的中國人民解放軍火箭軍領導層進行了改組。

自從習近平2012年成為中共總書記並身兼中央軍委主席後，軍隊反腐便成為一項重要目標，多名軍中高級將領先後遭到懲處。

6月17日，在延安進行的十年來首場中央軍委政治工作會議上習近平強調「堅持黨對軍隊絕對領導」，並且應「明確槍桿子要始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中……明確軍中絕不能有腐敗分子藏身之地」，「鏟除腐敗孳生的土壤和條件」。

（路透社、新華社等）

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