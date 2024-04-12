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李宥臻

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李宥臻 的精選報導

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《基本法》第23條上路，台灣人還想去香港嗎？

香港《基本法》第23條在3月23日正式生效，對於來自各界的批評，港府多次強調市民毋須擔心。DW在台北街頭詢問不同世代的台灣人：如今的香港對他們是否還有吸引力？對於香港的今昔光景又怎麼想？
政治2024年3月26日05:27 分鐘
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台灣年輕人怎麼看美國推TikTok禁令？

美國試圖立法要求TikTok跟字節跳動分家，否則將全面禁用，被中國批評是在「任意打壓別國的優秀企業」。台灣有大約520萬位TikTok用戶，其中多數都是不到30歲的國高中、大學生，他們平常都在看什麼內容？會擔心TikTok在台灣被禁嗎？
政治2024年3月22日03:51 分鐘
緬北和妙瓦底合計至少有高達1000座園區，正在以每天超過10萬人的規模執行電信詐騙。圖為KK園區空拍。

聯手泰國打詐 中國自妙瓦底遣返近千人

今年初，DW接連發佈了英文、中文版的紀錄片，針對KK園區進行調查，揭露園區內的殘酷行徑，以及幕後黑手來自中國黑幫。2月29日，當地詐騙園區釋放了上千名詐騙工作者，其中絕大多數是中國人。他們的命運如何？
政治2024年3月1日
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2022年中國國家主席習近平在人民大會堂接見德國總理肖爾茨。這是肖爾茨任內第一次出訪中國。

肖爾茨將率德企訪華 專家：掩蓋不了分歧

肖爾茨將率德企訪華 專家：掩蓋不了分歧

德國總理肖爾茨13日將率一批頂尖企業代表前往中國，並預計在訪程最後一天與習近平會晤。這將是柏林繼去年發佈「對華戰略」後，德中兩國領導人首度實體會面。藉此機會，他們分別想和對方談什麼？
政治2024年4月12日
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台灣名列東亞最幸福之地，民眾有感嗎？

台灣名列東亞最幸福之地，民眾有感嗎？

聯合國2024世界幸福報告出爐，在超過140個國家與地區中，台灣名列第31，亞洲第二，僅次於新加坡 。同時，台灣也超越日韓、中國大陸和香港，成為東亞第一幸福。DW在台北街訪，詢問當地及外地人，他們認為台灣人幸福嗎？
文化2024年4月2日05:44 分鐘
2014年3月18日，台灣爆發太陽花學運，學生佔領立法院議場。（資料照）

太陽花學運十年後 台灣年輕人仍有感嗎？

太陽花學運十年後 台灣年輕人仍有感嗎？

十年前，太陽花運動席捲全台， 當年的學運領袖打破上一輩眼中「草莓族」的形象，發起抗爭、投身政壇。 如今，隨著北京對台軍事威脅加大，他們對「更年輕的一代」卻感到擔憂。
政治2024年3月18日
在緬甸詐騙園區內，每個詐騙人員都將遭到嚴格監控，被要求在社交平台上與陌生人建立信任、進行投資詐騙。

電詐案「豬仔」返國獲罪 家屬乞求中國公安重審

電詐案「豬仔」返國獲罪 家屬乞求中國公安重審

遭到誘拐、被迫在緬甸從事詐騙工作的中國人，在好不容易重返家園後卻可能因罪入獄，從受害者變成加害者。這背後的原因是什麼？DW採訪倖存者母親及救援志工，一窺在中國當前執法體制之下，這些家庭的無奈和無助。
政治2024年2月2日
台灣農漁業經常成為中國經濟脅迫的主要目標。2022年，繼石斑魚之後，中國海關總署在宣佈禁止台灣秋刀魚、魷魚和午仔魚等產品入關。

中國經濟脅迫加劇 對台灣大選結果有何影響？

中國經濟脅迫加劇 對台灣大選結果有何影響？

台灣總統大選前夕，中國一方面中止ECFA關稅優惠、打擊化工產業，另一方面又重新開放石斑魚進口，遭批「以商逼政」、介入台灣選舉。 DW訪問業界代表及專家，談北京的經濟脅迫策略在近年來有何變化，對選情實際影響幾何？
政治2024年1月12日
今年9月拍攝的衛星地圖；位於泰緬邊境的KK園區清晰可見，且持續擴建中。

妙瓦底詐騙園區：為何不見中國重拳打擊？

妙瓦底詐騙園區：為何不見中國重拳打擊？

緬北地方武裝部隊日前以「清剿詐騙園區」為由發動叛亂，中國也藉機遣返大批詐騙犯，多地出現成群嫌犯被押送的場面。與此同時，位於緬東、KK園區所在的妙瓦底，為何不見動靜？
政治2023年12月19日
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