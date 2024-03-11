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李克強
是中華人民共和國成立以來第七位總理。
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深度報導
中國兩會閉幕：經濟求解，安全為本
中國兩會閉幕：經濟求解，安全為本
當地時間周一下午，十四屆中國全國人大二次會議在北京舉行閉幕會，為期一周的中國本年度兩會落下帷幕。會議雖然較多關注中國經濟面臨的挑戰，但推出具體措施卻有限。
政治
2024年3月11日
2024年3月11日
德語媒體：弱勢的總理
德語媒體：弱勢的總理
取消已有三十多年歷史的總理記者會，無疑是本次人大會議爆出的最大冷門之一。儘管中國官方並未給出取消記者會的原因，但德語媒體普遍認為，此舉顯示中國總理的職權正在被進一步削弱。
媒體
2024年3月8日
2024年3月8日
德語媒體：不斷被邊緣化的中國總理
德語媒體：不斷被邊緣化的中國總理
周一，中國人大發言人宣佈，今年和今後幾年將不再舉行人大會議後的總理記者會。雖然中國人大會議被普遍視為"政治秀"，但取消已有三十年歷史的總理記者會傳統，仍令人感到意外。
媒體
2024年3月5日
2024年3月5日
那些年中國總理記者會的「金句」
那些年中國總理記者會的「金句」
今年的全國人大尚未開幕，中國官方就發布了令人瞠目結舌的會後不再舉行總理記者會的消息。已有30多年歷史的總理記者會一直被視為兩會重頭戲，既是中國總理的高光時刻，又是外界瞭解中國領導人個人風格的難得機會，有時甚至很有料。
政治
2024年3月5日
2024年3月5日
當改變慣例成常態——中國總理記者會為何取消？
當改變慣例成常態——中國總理記者會為何取消？
中國宣佈今年的人大閉幕後不舉行記者會，如無特殊情況，十四屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。該消息引起海內外廣泛關注，在中國的社群網站则成為被禁止討論的話題。海外社交平台上，研究中國問題的專家學者紛紛發表評論。
政治
2024年3月4日
2024年3月4日
德語媒體：中國總理李強的宣傳秀
德語媒體：中國總理李強的宣傳秀
中國總理李強在達沃斯世界經濟論壇上提前劇透了中國去年的經濟增長數據：2023年，中國經濟實現了5.2%的增長，超過了政府給定的目標。不過，對於今後的經濟展望，多數專家卻並不認同李強總理的樂觀態度。
媒體
2024年1月19日
2024年1月19日
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