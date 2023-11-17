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本‧拉登
恐怖組織「基地」的前首領。被美國政府指控為1998年美國大使館爆炸案的幕後主謀，名列聯邦調查局十大通緝要犯。在半島電視台的影片上自己也承認為911事件主謀。
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深度報導
本拉登信件影片引爭議 TikTok稱將禁止
本拉登信件影片引爭議 TikTok稱將禁止
短影片應用程式TikTok周四宣佈，將禁止有關本拉登2002年一封信的影片在該平台上傳播。這一基地組織頭目在信中就向美國發動恐怖襲擊作出辯解。
社會
2023年11月17日
2023年11月17日
拜登宣佈擊斃基地組織首腦 稱「正義獲得伸張」
拜登宣佈擊斃基地組織首腦 稱「正義獲得伸張」
美國總統拜登週一晚上宣佈，美國中央情報局上週末在阿富汗執行空襲行動時，成功擊斃基地組織最高領導人艾曼‧扎瓦赫裡，他被視為本‧拉登的接班人，同時也是911恐怖襲擊背後的策劃者之一。
政治
2022年8月2日
2022年8月2日
沙烏地與9‧11襲擊是否有關？FBI公佈調查文件
沙烏地與9‧11襲擊是否有關？FBI公佈調查文件
在2001年9月11日發生的系列恐怖襲擊中，大多數襲擊者都來自沙烏地。這個阿拉伯酋長國的政府是否與幕後策劃者有關聯？美國聯邦調查局公佈了一份新的解密文件。
政治
2021年9月12日
2021年9月12日
拜登發表「9‧11」紀念日講話：團結是我們最大的力量
拜登發表「9‧11」紀念日講話：團結是我們最大的力量
911事件後滿20周年，美國今天將在襲擊地點舉行活動紀念受害者。美國總統拜登呼籲人們：團結是最大的力量，必須對彼此有基本的尊重，對彼此和這個國家有信心。
政治
2021年9月11日
2021年9月11日
評論：世界強國美國消失的象徵
評論：世界強國美國消失的象徵
2001年的9月11日標記著一個轉折點。德國之聲駐華盛頓記者站主任Ines Pohl認為，20年後從阿富汗撤軍，證明了美國如今將國內利益置於一切之上。
政治
2021年9月11日
2021年9月11日
911恐襲20年 誰為「反恐戰爭」買單？
911恐襲20年 誰為「反恐戰爭」買單？
2001年9月11日，伊斯蘭恐怖主義組織在美國發動恐怖襲擊，造成3000人死亡，美國在數周後空襲阿富汗反擊，這場「反恐戰爭」持續了20年，全世界都付出了代價。
政治
2021年9月11日
2021年9月11日
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