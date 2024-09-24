未經許可拋售名牌 阿迪達斯和彪馬要狀告Shein

來自中國的快時尚平台Shein本來是以低價銷售無品牌時裝而出名的，但近來該平台上也出現了一些知名品牌的產品，阿迪達斯和彪馬對此相當不滿，並準備採取法律手段。

（德國之聲中文網）在未經德國知名品牌阿迪達斯和彪馬許可的情況下，Shein平台卻在銷售這兩家企業的產品。《經濟周刊》報導稱，阿迪達斯和彪馬對Shein的上述做法提出強烈批評，並稱正在考慮採取相應法律步驟。

Shein平台上可以找到阿迪達斯的「Samba」鞋，但售價卻遠遠低於阿迪達斯自家的網店。《南德意志報》報導稱，阿迪達斯發言人強調：「阿迪達斯自身沒有在Shein平台上從事銷售活動，也不會允許該平台銷售阿迪達斯的產品。」

Shein平台上驚現「阿迪鞋」（圖為資料照片） 圖片來源： Jakub Porzycki/picture alliance

Shein銷售額已超過H&M

《經濟周刊》報導稱，Shein已經一躍成為全球最大的服裝銷售平台。過去一年當中，Shein的銷售額高達290億歐元，已經超過了服裝零售巨頭H&M。去年11月，Shein曾準備在華爾街上市，但最終並未成功。目前該平台已經改變了計劃，並於今年六月向倫敦交易所提交了IPO文件。

Shein在中國的一些低薪作坊生產其無品牌服裝，由於拋開了中間商環節，因此可以長期保持超低的價位。不過，很多顧客還是更喜歡他們所熟悉和信任的品牌。

彪馬以「法律手段」相威脅

《經濟周刊》報導稱，Shein歐洲平台上也出現了大量彪馬的產品。彪馬公司一位女發言人表示：「如果交易場所和平台不採取合作態度，不肯主動下架那些未獲授權的產品，我們將保留走法律途徑的權利。」

《經濟周刊》報導稱，Shein平台上銷售的上述商品，可能是一些授權零售商的積壓產品。合作經銷商低價轉賣積壓產品，對品牌製造商來說，是一個長期存在的問題，但由於Shein的覆蓋面與日俱增，廉價拋售積壓產品勢必造成更嚴重的影響。

彪馬總裁弗洛伊特（Arne Freundt）對《經濟周刊》表示，Shein平台的銷售品質，不符合彪馬的品牌定位，同彪馬格格不入。」

(經濟周刊，南德意志報，焦點雜誌）

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