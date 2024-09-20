最新研究強化新冠病毒源自武漢海鮮市場推斷

一項關於新冠病毒起源的研究，為2019年底中國武漢華南海鮮市場出現動物傳染人體的推斷供了新的支持。

（德國之聲中文網）周四（9月19日）發表在《細胞》（Cell）雜誌上的一項關於新冠病毒起源的研究，為2019年底中國武漢華南海鮮市場出現動物傳染人體的推斷提供了新的支持。

疫情爆發之後，中國當局迅速關閉華南海鮮市場並進行了消毒，但中國疾病預防控制中心（CDC）的調查人員對地板、牆壁和其他物體表面進行了取樣。

對這些由中國調查團隊提供的超過800份樣本的新分析顯示，新冠病毒出現在華南海鮮市場"野生動物攤位內部及其附近"。

在這些攤位的陽性樣本中還發現了野生動物的遺傳基因，包括果子狸、竹鼠和浣熊犬等物種。

該研究的共同作者、亞利桑那大學學者沃羅比（Michael Worobey）說，"這些動物與我們已知的2002年薩斯（SARS）冠狀病毒感染人體的類型相同。"

該項研究未能完全否定病毒從武漢一家正在研究類似病毒的實驗室中洩漏出來的假說。

另一位共同作者、法國國家科學研究中心研究員德巴雷（Florence Débarre）警告說，由於華南海鮮市場在調查人員到達前已被清理，"我們無法直接證明這些動物被感染"。

（德新社等）

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