最新民調：近七成台灣人願意為保衛家鄉而戰

面對北京侵略台灣的野心，台灣人究竟怎麼想? 具官方背景的台灣智庫"國防安全研究院"9日公佈一份最新民調，分析台灣民眾對國防外交議題的態度。

（德國之聲中文網）未來5年內，中國會不會侵略台灣? 超過6成受訪者認為"不太可能"或"非常不可能"。

如果中國侵台，誰會保衛台灣? 多數台灣人都有一定程度的自我防衛意志，有67.8%受訪者"有些願意"或"非常願意"為了保衛台灣而戰。

對於台灣軍隊防衛能力，有47.5%受訪者表示有信心，47.9%較沒有信心。

你認為美國會協助台灣嗎?

7成以上的台灣人認為，美方會"空運糧食或醫療物品到台灣"、"對中國實施經濟與外交制裁"，或是"對台灣提供武器與軍事物資"。不過，認為美國會"派美軍到台灣協助防衛"者，大約只有5成。

國防安全研究院執行長李文忠分析，這代表多數台灣人相信美國會以間接的方式助台，但未必會直接軍事介入台海衝突。

不同政黨支持者態度有落差

根據台灣國防院，民進黨的支持者普遍對台灣軍隊更有信心，更有意願為台灣而戰，也較為支持台灣政府提高國防預算，甚至為此加稅。

此外，針對台美關係、台日關係以及是否強化台灣國安，民進黨的支持者相較於國民黨、民眾黨支持者，態度也較為肯定。

李文忠主張，這顯示台灣政府一方面應加強國防準備，一方面應該提高全民信心，並透過舉辦論壇、跨黨派協商等方式，以促進共識。

(台灣國防安全研究院)

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。