「最後一代」在德國四個機場抗議 兩機場一度停運

本周四（8月15日），德國激進環保活動人士在四個機場舉行抗議，導致兩個機場一度停運。警方逮捕了數人。

（德國之聲中文網）周四，來自"最後一代"（ Last Generation）氣候組織的活動者進入柏林-布蘭登堡、斯圖加特、紐倫堡、科隆-波昂機場，導致科隆/波昂和紐倫堡機場暫停運行大約兩小時。警方和機場消息人士告訴法新社，在柏林和斯圖加特，將自己粘在跑道上的活動人士很快被警方帶走，空中交通沒有受到影響。

警方在斯圖加特機場迅速將粘在跑道上的氣候活動人士帶走 圖片來源： Marius Bulling/dpa/picture alliance

最後一代呼籲放棄化石燃料

"這是在拿數十億人的生命當賭注。對很多人來說氣候崩潰已成為現實"，活動人士在社群網站X上發帖寫到，"我們有義務採取行動，請加入我們'石油殺手'的行列！"。

"最後一代"成立於2021年 。這一名稱暗示著他們是阻擋氣候崩潰的最後一代人。

"最後一代"在德國的抗議活動主要集中在阻塞道路和封鎖機場要道。該組織希望德國政府簽署一項國際協議，承諾到2030年停用化石燃料。

「最後一代」分裂了社會 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德國內政部長強烈批評

德國內政部長南希‧費澤 (Nancy Faeser) 南希‧費澤稱，活動人士在德國機場通過把自己粘在停機坪上來表達抗議的行為"危險而愚蠢"。她建議加重處罰，並呼籲機場"大幅改善其設施的安全"。

德國內閣7月17日通過了一項法律草案，核心是制定一項新法規，規定"故意、未經授權侵入"停機坪和跑道的行為，如果影響到民航安全，將被視為應受懲罰的罪行。例如，任何人如果穿過機場圍欄，然後阻擋跑道，今後將面臨最高兩年的監禁或罰款。該草案仍需獲得德國聯邦議院的批准。

（德新社、法新社）

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