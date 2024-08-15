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「最後一代」在德國四個機場抗議 兩機場一度停運

2024年8月15日

本周四（8月15日），德國激進環保活動人士在四個機場舉行抗議，導致兩個機場一度停運。警方逮捕了數人。

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8月15日，科隆-波昂機場的柵欄被剪出一個洞。警方認為，這是進入機場的「最後一代」所為。
8月15日，科隆-波昂機場的柵欄被剪出一個洞。警方認為，這是進入機場的「最後一代」所為。圖片來源： Benjamin Westhoff/dpa/picture alliance

（德國之聲中文網）周四，來自"最後一代"（ Last Generation）氣候組織的活動者進入柏林-布蘭登堡、斯圖加特、紐倫堡、科隆-波昂機場，導致科隆/波昂和紐倫堡機場暫停運行大約兩小時。警方和機場消息人士告訴法新社，在柏林和斯圖加特，將自己粘在跑道上的活動人士很快被警方帶走，空中交通沒有受到影響。

警方在斯圖加特機場迅速將粘在跑道上的氣候活動人士帶走
警方在斯圖加特機場迅速將粘在跑道上的氣候活動人士帶走圖片來源： Marius Bulling/dpa/picture alliance

最後一代呼籲放棄化石燃料 

"這是在拿數十億人的生命當賭注。對很多人來說氣候崩潰已成為現實"，活動人士在社群網站X上發帖寫到，"我們有義務採取行動，請加入我們'石油殺手'的行列！"。

"最後一代"成立於2021年 。這一名稱暗示著他們是阻擋氣候崩潰的最後一代人。

 "最後一代"在德國的抗議活動主要集中在阻塞道路和封鎖機場要道。該組織希望德國政府簽署一項國際協議，承諾到2030年停用化石燃料。

「最後一代」分裂了社會

德國內政部長強烈批評

德國內政部長南希‧費澤 (Nancy Faeser) 南希‧費澤稱，活動人士在德國機場通過把自己粘在停機坪上來表達抗議的行為"危險而愚蠢"。她建議加重處罰，並呼籲機場"大幅改善其設施的安全"。

德國內閣7月17日通過了一項法律草案，核心是制定一項新法規，規定"故意、未經授權侵入"停機坪和跑道的行為，如果影響到民航安全，將被視為應受懲罰的罪行。例如，任何人如果穿過機場圍欄，然後阻擋跑道，今後將面臨最高兩年的監禁或罰款。該草案仍需獲得德國聯邦議院的批准。

（德新社、法新社）

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