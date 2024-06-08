曾拍攝「地球升起」照 阿波羅8號太空人墜機身亡

安德斯和同伴執行了人類首次離開地球軌道、繞行月球的阿波羅8號任務，並拍攝了歷史性照片《地球升起》。他曾就探索火星表示， 「我們可以做的不是美國人打敗中國人之類的傻事，而是人類從我們的家鄉星球前往另一個星球」。

（德國之聲中文網）退休太空人威廉‧安德斯（William Anders）周五（6月7日）在美國華盛頓州一架小型飛機墜毀事故中喪生，享年90歲。

1968年12月，安德斯和另外兩位太空人一起駕駛阿波羅8號航天器，實現了人類首次離開地球軌道並繞行月球的太空飛行。在此過程中，他拍攝了引起轟動的歷史性照片《地球升起》（Earthrise，又譯為「地出」）。

美國國家航空航天局（NASA）局長尼爾森（Bill Nelson）周六在社群網站上發布了這張經典照片，向安德斯表示哀悼，稱這位前空軍飛行員「為人類獻上了一位太空人所能給予的最深情的禮物」。

安德斯共同創辦的飛行遺產博物館（The Heritage Flight Museum）證實了他遇難的消息。

《西雅圖時報》援引安德斯之子格雷格（Greg Anders）報導稱，安德斯獨自駕駛的飛機在瓊斯島附近墜毀。瓊斯島是西雅圖以北聖胡安群島的一部分，位於美國華盛頓州和加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華島之間。

據福斯廣播公司在塔科馬市的附屬電視台KCPQ-TV報導，安德斯是聖胡安縣的居民，當時他正在駕駛自己擁有的一架老式空軍單引擎T-34教練機。

KCPQ-TV播放的影片畫面顯示，一架飛機從空中急速俯沖，然後在離岸不遠處墜入水中。

退休太空人威廉‧安德斯（William Anders）6月7日在美國華盛頓州一架小型飛機墜毀事故中喪生，享年90歲 圖片來源： Manuel Balce Ceneta/AP/picture alliance

安德斯是畢業於美國海軍學院的空軍飛行員，1963年加入美國國家航空航天局，成為第三批太空人的成員之一。1968年12月21日，他和兩位同伴一起進入太空。他們駕駛的阿波羅8號宇宙飛船執行人類第一次離開近地軌道並繞月球航行的太空任務，在太空中航行三天、飛行24萬英裡（38.6萬公里）後到達月球，並圍繞月球軌道飛行了20小時。

安德斯是機組人員中的「菜鳥」，另外兩位同伴是任務指揮官博爾曼（Frank Borman）和指令艙駕駛員洛弗爾（James Lovell）。洛弗爾曾在1965年與博爾曼一起駕駛雙子座7號飛船，1970年擔任命運多舛的阿波羅13號指揮官。

阿波羅8號原定於1969年起飛，但由於擔心蘇聯趕在前面，遂於1968年底提前執行任務。這使得機組人員只有幾個月的時間來為這一極具風險的歷史性任務進行訓練。

阿波羅8號是土星5號火箭的第一次載人發射，在此之前只進行過兩次測試。飛船面臨著安全進入和離開月球軌道這一艱巨的任務，如果失敗就意味著墜落到月球或永遠滯留在軌道。

阿波羅8號是首次環繞月球軌道的載人航天任務，圖中由左至右分別是阿波羅8號太空人洛弗爾、安德斯、博爾曼 圖片來源： NASA/ZUMA/picture alliance

「我們來到月球就是為了發現地球」

40年後，安德斯回憶起這次任務時承認，儘管他對成功充滿信心，但是他認為「有三分之一的可能」機組人員「回不來了」。

阿波羅8號抵達月球時正值聖誕節平安夜，三位太空人在月球軌道中向地球作了電視直播，這次轉播創造了當時全球電視收視人數的紀錄，達10億之眾。人們的擔憂變成了節日的歡慶。

這次任務的一個關鍵部分是拍攝月球，但「大約在轉了三圈之後發現，月球顯然是一個無聊的地方，除了洞還是洞，別的什麼都沒有」，安德斯在2009年的一次研討會上說。

當地球開始從月球表面升起時，太空人們的注意力瞬間轉向。「我、洛弗爾和鮑曼突然同時說：快看啊--我們這顆絢麗多彩的美麗星球正在從醜陋的月球地平線上升起。」安德斯在2015年告訴《富比世》雜誌說。

1968年12月27日，安德斯從返回地球的阿波羅8號飛船上被攙扶下來 圖片來源： NASA/AFP/Getty Images

安德斯使用長焦鏡頭和彩色軟片，拍下了這張被稱為「地球升起」的歷史性照片。這是第一張從太空看地球的彩色照片，生動地呈現出地球在浩瀚太空中的美麗和脆弱。它改變了人類看待地球的方式，激發了全球環保運動，被認為是歷史上最具影響力的照片之一。

安德斯後來說：「我們來到月球就是為了發現地球。」

「你們拯救了1968年」

在那次平安夜任務中，安德斯還扮演了另一個令人難以忘懷的重要角色--在阿波羅8號向地球傳輸月球表面圖像並進行電視直播時，他帶兩位同伴朗讀了《聖經‧創世記》的前十節。

三天後，三位太空人返回地球，墜落在太平洋中。在波詭雲譎的1968年，他們成為人類的英雄，被《時代》雜誌評選為「年度人物」。

阿波羅8號任務為七個月後阿波羅11號實現人類首次登上月球鋪平了道路，確保美國在與蘇聯的「太空競賽」中贏得勝利。在那段美國人飽受越南戰爭、騷亂和暗殺折磨的歲月裡，阿波羅8號為這個國家帶來了希望。

正如一封寫給任務小組的感謝信中所說： 「阿波羅8號，謝謝你們。你們拯救了1968年。」

「從我們的家鄉星球前往另一個星球」

安德斯於1933年10月17日出生於英屬香港。他的父親是一名美國海軍中尉。他出生後不久就隨家人搬到了馬裡蘭州的安納波利斯，後來又回到中國。在日軍進攻南京後，安德斯和母親一起逃到了菲律賓。

他在安納波利斯海軍學院獲得了電子工程學位，並在空軍攔截機中隊服役，負責監視蘇聯對美國防空系統的挑戰。

執行阿波羅8號任務之後，安德斯再也沒有進行過太空飛行，但任職於美國國家航空航天委員會。1975年，他被福特總統任命為核管理委員會首任主席，後來又被任命為美國駐挪威大使。

他還曾在通用電氣和德事隆集團擔任過多個職務。上世紀90年代初，他是通用動力公司董事長兼首席執行官。

執行阿波羅8號任務之後，安德斯再也沒有進行過太空飛行 圖片來源： NASA/AFP/Getty Images

晚年的安德斯領導了一個有關教育和環境的慈善團體。他與妻子瓦萊麗（Valerie Anders）於1955年結婚，育有六個子女。

阿波羅8號登月後的幾十年裡，安德斯與現年96歲的洛弗爾和去年去世、享年95歲的博爾曼一起多次出席此次任務的周年慶祝活動。

隨著人類重返月球甚至前往火星的討論越來越多，安德斯曾表示希望「當我們最終找到如何前往火星的方法時，我們可以做的不是美國人打敗中國人之類的傻事，而是人類從我們的母星前往另一個星球」。

（路透社）

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