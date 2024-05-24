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台海兩岸以色列-哈馬斯戰爭俄羅斯入侵烏克蘭
Chi ho Tsang
圖片來源： privat

曾志豪

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曾志豪 的更多報導

5月21日晚上，民團統計約有3萬人齊聚台灣立法院外，抗議國會強推法案。

客座評論：台灣變得和香港愈來愈像

客座評論：台灣變得和香港愈來愈像

時隔十年，台灣人再度集結於立法院外展開大規模抗爭。在各種論述與主張之中，許多人把台灣跟香港類比，高呼「不要讓台灣變成香港」。究竟港台之間有哪些相似之處？
Chi ho Tsang
曾志豪
評論
政治2024年5月24日
香港法院對《願榮光歸香港》下達禁制令

客座評論：禁制願榮光與經貿辦間諜案

客座評論：禁制願榮光與經貿辦間諜案

香港接連發生政治醜聞，重創香港僅有的文明法治形象。禁播《願榮光歸香港》意味著，香港人也和大陸人民一樣，只能看黨准許你看的資訊，自由自在的瀏覽，已經和其他的權利一樣，一下子就消失不見了。
Chi ho Tsang
曾志豪
評論
政治2024年5月17日
2023年12月18日，中國國家主席習近平在北京與來訪的香港行政長官李家超握手。

客座評論：香港23條立法 死屍身上補刀

客座評論：香港23條立法 死屍身上補刀

香港立法會3月8日召開特別會議，處理《維護國家安全條例草案》草案首讀及二讀，火速加快23條立法。2003年約50萬港人上街大規模遊行反23條，DW客座評論員曾志豪分析，從現今民眾的反應對比，到政府對於反對意見的處理，香港的改變再明顯不過。
Chi ho Tsang
曾志豪
評論
政治2024年3月8日
上周六在香港的友誼賽中，梅西（左六）沒有上場，而是在替補席上觀看比賽

客座評論：Messi之亂為何香港人覺得心涼？

客座評論：Messi之亂為何香港人覺得心涼？

香港媒體人曾志豪分析，梅西來港踢球最後連一分鐘都沒有下場，全場黑面零笑容零互動，讓不少香港人「拍手讚好」，為什麼呢？
社會2024年2月8日
台灣總統大選13日結束，由民進黨的賴清德以大約40%的得票率勝選。（資料照）

客座評論：民進黨三連霸的總統選舉觀察

客座評論：民進黨三連霸的總統選舉觀察

台灣總統大選結果底定，香港媒體人曾志豪認為，這次選舉「相當了不起」，不僅展現民進黨內交棒順利，也顯示台灣選民更為成熟。此外，民眾黨的柯文哲崛起，也不容忽視。
政治2024年1月19日
2023年12月18日，在新華社發佈的這張照片中，中國國家主席習近平（右）與來訪的香港行政長官李家超握手。

客座評論：習近平對香港的「愛國者治港」實驗

客座評論：習近平對香港的「愛國者治港」實驗

李家超12月18日上京述職，今次安排與別不同，不再是分別和國務院總理以及國家主席見面報告，而是一次過的，和總理、主席還有一眾政治局常委見面。而外界都認為，「總理」只是陪同，主角當然只有國家主席。這如何反映中國治港之變？
政治2023年12月25日
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