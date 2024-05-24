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圖片來源： privat
曾志豪
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客座評論：台灣變得和香港愈來愈像
客座評論：台灣變得和香港愈來愈像
時隔十年，台灣人再度集結於立法院外展開大規模抗爭。在各種論述與主張之中，許多人把台灣跟香港類比，高呼「不要讓台灣變成香港」。究竟港台之間有哪些相似之處？
曾志豪
評論
政治
2024年5月24日
2024年5月24日
客座評論：禁制願榮光與經貿辦間諜案
客座評論：禁制願榮光與經貿辦間諜案
香港接連發生政治醜聞，重創香港僅有的文明法治形象。禁播《願榮光歸香港》意味著，香港人也和大陸人民一樣，只能看黨准許你看的資訊，自由自在的瀏覽，已經和其他的權利一樣，一下子就消失不見了。
曾志豪
評論
政治
2024年5月17日
2024年5月17日
客座評論：香港23條立法 死屍身上補刀
客座評論：香港23條立法 死屍身上補刀
香港立法會3月8日召開特別會議，處理《維護國家安全條例草案》草案首讀及二讀，火速加快23條立法。2003年約50萬港人上街大規模遊行反23條，DW客座評論員曾志豪分析，從現今民眾的反應對比，到政府對於反對意見的處理，香港的改變再明顯不過。
曾志豪
評論
政治
2024年3月8日
2024年3月8日
客座評論：Messi之亂為何香港人覺得心涼？
客座評論：Messi之亂為何香港人覺得心涼？
香港媒體人曾志豪分析，梅西來港踢球最後連一分鐘都沒有下場，全場黑面零笑容零互動，讓不少香港人「拍手讚好」，為什麼呢？
社會
2024年2月8日
2024年2月8日
客座評論：民進黨三連霸的總統選舉觀察
客座評論：民進黨三連霸的總統選舉觀察
台灣總統大選結果底定，香港媒體人曾志豪認為，這次選舉「相當了不起」，不僅展現民進黨內交棒順利，也顯示台灣選民更為成熟。此外，民眾黨的柯文哲崛起，也不容忽視。
政治
2024年1月19日
2024年1月19日
客座評論：習近平對香港的「愛國者治港」實驗
客座評論：習近平對香港的「愛國者治港」實驗
李家超12月18日上京述職，今次安排與別不同，不再是分別和國務院總理以及國家主席見面報告，而是一次過的，和總理、主席還有一眾政治局常委見面。而外界都認為，「總理」只是陪同，主角當然只有國家主席。這如何反映中國治港之變？
政治
2023年12月25日
2023年12月25日
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