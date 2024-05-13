更多中俄駭客瞄準德國 攻擊所求為何？

德國IT行業聯合會Bitkom指出，在德國，來自中國和俄羅斯的網路攻擊越來越多。該機構主席霍雷德表示，攻擊的背後往往是犯罪團伙，也有外國情報機構參與其中。有些駭客是為了勒索贖金，也有人想要對能源供應或醫院等重要基礎設施造成破壞。

（德國之聲中文網）德國IT行業聯合會Bitkom發出警告，來自中國和俄羅斯的駭客攻擊越來越多。該機構主席霍雷德（Bernhard Rohleder）在周一（5月13日）德國電視二台ZDF的《晨間節目》（Morgenmagazin）中表示，俄羅斯的攻擊數量在兩年內翻了一番。此外，已知的來自中國駭客的攻擊事件也增加了 50%。大約有80%的公司遭遇數據盜竊、間諜或破壞等攻擊的影響。

德國內政部長南希‧費瑟（Nancy Faeser）和德國聯邦刑事調查局BKA局長慕尼希（Holger Münch）周一公佈了《2023 年德國網路犯罪形勢報告》。德國聯邦刑事調查局指出，來自海外或者未知地點的駭客攻擊多年以來一直在增加。網路犯罪給德企造成的損失也一直在增加。Bitkom主席霍雷德表示：「僅網路攻擊造成的損失每年就高達 1480 億歐元……這是一個相當可觀的數字。背後往往是有組織的犯罪團伙，也有外國情報機構參與其中。」他還補充說，對某些駭客來說，攻擊的目的是為了勒索錢財，也有人則希望造成盡可能多的破壞，包括能源供應或醫院等重要基礎設施：「還有一些人，尤其是個人，只是想找點樂子。」

《2023 年德國網路犯罪形勢報告》指出，勒索攻擊是嚴重的威脅之一，犯罪分子會加密企業或公共管理部門的數據，以勒索贖金。2023年在德國有超過800家企業和機構報告了駭客勒索案件。報告寫道：「警方資料庫以及一些IT安全服務提供商的調查顯示，2023年網路攻擊無論是在數量和品質上都呈上升趨勢。」涉及國外網路犯罪案件比去年增長了約28％。

德國媒體上個月報導，在中國大量投資的德國汽車製造商大眾，大約十年前曾被網路駭客竊取數據，主要涉及汽車領域關鍵的傳動技術。大眾公司雖然證實，共有數千份文件被竊，但不願進一步透露細節。德國電視二台引述的一位知情人士表示，技術專家循駭客的IP地址一直追溯到北京，線索指向同中國人民解放軍接近的單位，但最終仍缺乏確鑿無疑的證據。兩家媒體所詢問的專業人士，包括德國安全部門人士均認為，效力於中國政府的駭客竊取大眾公司數據的可能性非常高。在回應德國媒體的問詢時，中國駐德國大使館否認駭客事件與中國有關，稱這樣的聯繫是「美國和其他西方國家一些人散佈的傳言和不實訊息」，並稱中國譴責任何形式的網路間諜活動。

駭客大舉盜竊德國政客數據 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德新社等）

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