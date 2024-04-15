You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
智慧型手機
有獨立移動作業系統，可通過安裝應用軟體、游戲等程序來擴充手機功能，運算能力及功能均優於傳統功能手機的一類手機。
跳轉至下一欄 即時新聞
即時新聞
2024年4月15日
2024年4月15日
蘋果CEO庫克訪越南 宣佈增加當地投資
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
電子屏幕會如何影響你的孩子？
電子屏幕會如何影響你的孩子？
如今，智慧型手機、平板電腦等設備幾乎無處不在。你允許自己年幼的孩子使用智慧型手機吗？ 新的研究顯示，接觸智慧型手機等設備可能會對兒童的成長產生破壞性影響。
技術
2024年3月21日
2024年3月21日
03:42 分鐘
任正非自稱「果粉」 華為將成蘋果的威脅？
任正非自稱「果粉」 華為將成蘋果的威脅？
華為推出使用自制晶片的高階手機，有人認為這或許會帶給蘋果威脅，而華為總裁任正非也在一次活動中表示把蘋果視為「老師」、「說我是果粉也不為過」 。與此同時，路透社稱華為旗下的海思開始供應晶片給監控攝影頭企業。
經濟
2023年9月20日
2023年9月20日
蘋果手機在中國受限？北京稱從未出台禁令
蘋果手機在中國受限？北京稱從未出台禁令
中國外交部周三表示，並未出台禁止購買、使用蘋果等外國品牌手機的法律、法規或政策文件。此前，《華爾街日報》曾報導稱，中央政府機構工作人員已被禁止使用蘋果手機；彭博社更是稱，該禁令可能會被擴大到事業單位與國有企業。
經濟
2023年9月13日
2023年9月13日
iPhone新機發表 中國市場銷售困難重重？
iPhone新機發表 中國市場銷售困難重重？
蘋果公司週二推出最新機型，卻被許多媒體評為缺乏亮點，股價應聲下挫。究竟中國的最新禁令，以及消費市場的疲軟，會否對蘋果的未來發展產生影響？
經濟
2023年9月13日
2023年9月13日
華為新手機安的什麼「芯」？
華為新手機安的什麼「芯」？
華為上周出人意料地推出了最新的高端智慧型手機Mate 60 Pro，引起廣泛關注。在中國消費者中掀起一股搶購熱潮的同時，令更多的人好奇的問題是，這款新手機裡使用的是什麼樣的國產晶片。
技術
2023年9月4日
2023年9月4日
2022年中國手機銷量暴跌至十年最低 僅一個品牌實現增長
2022年中國手機銷量暴跌至十年最低 僅一個品牌實現增長
此前的新冠疫情管控和經濟增長放緩抑制了中國消費者的購物慾，中國2022年智慧型手機销量呈現創紀錄的下跌，陡降13%至十年裡的最低水準。
經濟
2023年1月30日
2023年1月30日
顯示更多
廣告