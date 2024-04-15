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智慧型手機

有獨立移動作業系統，可通過安裝應用軟體、游戲等程序來擴充手機功能，運算能力及功能均優於傳統功能手機的一類手機。

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即時新聞

2024年4月15日

蘋果CEO庫克訪越南 宣佈增加當地投資

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深度報導

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電子屏幕會如何影響你的孩子？

電子屏幕會如何影響你的孩子？

如今，智慧型手機、平板電腦等設備幾乎無處不在。你允許自己年幼的孩子使用智慧型手機吗？ 新的研究顯示，接觸智慧型手機等設備可能會對兒童的成長產生破壞性影響。
技術2024年3月21日03:42 分鐘
華為創辦人兼總裁任正非（資料照）

任正非自稱「果粉」 華為將成蘋果的威脅？

任正非自稱「果粉」 華為將成蘋果的威脅？

華為推出使用自制晶片的高階手機，有人認為這或許會帶給蘋果威脅，而華為總裁任正非也在一次活動中表示把蘋果視為「老師」、「說我是果粉也不為過」 。與此同時，路透社稱華為旗下的海思開始供應晶片給監控攝影頭企業。
經濟2023年9月20日
上海的蘋果旗艦店

蘋果手機在中國受限？北京稱從未出台禁令

蘋果手機在中國受限？北京稱從未出台禁令

中國外交部周三表示，並未出台禁止購買、使用蘋果等外國品牌手機的法律、法規或政策文件。此前，《華爾街日報》曾報導稱，中央政府機構工作人員已被禁止使用蘋果手機；彭博社更是稱，該禁令可能會被擴大到事業單位與國有企業。
經濟2023年9月13日
蘋果公司週二在美國加州發佈了iPhone 15等新一系列手機，但媒體認為缺乏亮點。

iPhone新機發表 中國市場銷售困難重重？

iPhone新機發表 中國市場銷售困難重重？

蘋果公司週二推出最新機型，卻被許多媒體評為缺乏亮點，股價應聲下挫。究竟中國的最新禁令，以及消費市場的疲軟，會否對蘋果的未來發展產生影響？
經濟2023年9月13日
華為Mate 60 Pro「未發先售」

華為新手機安的什麼「芯」？

華為新手機安的什麼「芯」？

華為上周出人意料地推出了最新的高端智慧型手機Mate 60 Pro，引起廣泛關注。在中國消費者中掀起一股搶購熱潮的同時，令更多的人好奇的問題是，這款新手機裡使用的是什麼樣的國產晶片。
技術2023年9月4日
國際數據公司（IDC）的數據顯示，2022年中國智慧型手機的总出貨量為2.86億，是2013年以來的最低銷售量

2022年中國手機銷量暴跌至十年最低 僅一個品牌實現增長

2022年中國手機銷量暴跌至十年最低 僅一個品牌實現增長

此前的新冠疫情管控和經濟增長放緩抑制了中國消費者的購物慾，中國2022年智慧型手機销量呈現創紀錄的下跌，陡降13%至十年裡的最低水準。
經濟2023年1月30日
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