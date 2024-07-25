晶片巨頭德國建廠進展緩慢 唯有台積電例外

在全球範圍內，半導體巨頭都在加快步伐新建工廠，以滿足不斷增長的市場需求。不過，在德國，投資數以億計的晶片新工廠卻紛紛患上了拖延症，只有台積電的德勒斯登新工廠即將在今年秋天開工。

（德國之聲中文網）和其他國家相比，晶片企業在德國新建工廠的速度明顯偏慢。而且，這並不完全能怪罪於效率低下的德國官僚體系，而是和投資方本身的業績壓力有關。

英特爾：要求德國政府再增加補貼

比如，英特爾在德國東部馬格德堡的新工廠項目至今沒有確定動工開建的日期。英特爾早在兩年前就宣佈要斥資300億歐元在這裡建廠，創下了外國晶片廠商來德投資的新紀錄。儘管該公司已經在馬格德堡購置了土地、政府審批流程也已在推進中、德國聯邦政府還許諾提供100億歐元的財政補貼，英特爾卻遲遲不願意明確何時開建。該公司最初宣稱會在2023年動工，但是後來又提出了德國政府增加補貼力度的條件。在持續了數月的談判後，英特爾和德國政府於去年夏天總算就補貼金額達成了一致，但是在此後一年的時間裡卻鮮有新進展。

不過在美國本土，英特爾投資建廠的步伐就要快得多。在亞利桑那州以及俄亥俄州，這家老牌晶片巨頭都斥資數百億美元新建工廠。

業內人士分析，英特爾在德國建廠緩慢可能與該公司業績不佳有關。英特爾的營業額如今只有競爭對手英偉達的一半，今年第一季度更是出現了虧損。與此同時，英偉達的利潤卻創下了歷史新高。

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在困難局面下，英特爾的海外投資計劃趨向於保守。就在今年5月，英特爾作價110億美元拋售了其愛爾蘭工廠的49%股份，而該公司此前累計已為該工廠投資了184億美元。

由於英特爾至今沒能宣佈馬格德堡工廠的動工開建日期，外界認為，這條新生產線已經不可能像最初計劃的那樣在2027年前投產。不過，英特爾最近宣佈為馬格德堡奧運訓練營的5名德國運動員提供贊助，鼎力支持後者參加巴黎奧運會，這多少表明英特爾依然在推進其馬格德堡工廠項目。

Wolfspeed：要求德國政府再增加補貼

在德國西南部的薩爾州，美國半導體廠商Wolfspeed的建廠計劃也大幅推遲，原因則是該企業希望德國政府能夠承諾提供更多的補貼。目前，Wolfspeed仍在為此與德國政府談判。

該工廠總投資額高達27.5億歐元。Wolfspeed去年宣佈薩爾州建廠計劃時，甚至還邀請德國總理肖爾茨、副總理兼經濟部長哈貝克到場見證。德國老牌汽車廠商采埃孚也是該項目的合作夥伴。不過，和英特爾類似，Wolfspeed目前正面臨業績不佳的問題，其股價在過去一年中折損超過一半。因此，在投資者的壓力下，該公司需要先確保美國本土的新工廠項目完工，保證股東利益。最新消息稱，薩爾州工廠最早也要到明年夏天才能動工。

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台積電：馬上動工

好消息則來自台積電的德勒斯登工廠：斥資200億歐元的新工廠即將在幾個星期內動工建設，基本符合台積電去年宣佈的時間表。這間工廠的合資夥伴包括德國本土巨頭博世、英飛凌以及荷蘭半導體企業恩智浦。歐盟以及德國政府補貼約佔該工廠投資額的一半。

按照計劃，台積電德勒斯登新工廠初期將提供2000個就業崗位。該公司還披露，已經和德勒斯登理工大學展開了合作，30名相關專業的學生參與項目並被派往台中的台積電培訓中心；德勒斯登新工廠也將邀請博士研究生，讓後者有機會利用公司的設備開展研究。

為確保該工廠能夠在2027年順利投產，德勒斯登市正耗資2.5億歐元建設工業專用的供水系統，直接從易北河取水過濾，完全獨立於既有的飲用水管網；新的供電系統也將大幅提升當地電網的可靠性。屆時，台積電以及已經在大幅擴建的英飛凌工廠等其他半導體企業都能受益於升級後的基礎設施。

（商報、德廣聯）

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