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普丁
弗拉基米爾‧弗拉基米羅維奇‧普丁（Vladimir Vladimirovich Putin ），俄羅斯政治家，先後任總統、總理職務。
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即時新聞
2024年4月19日
2024年4月19日
布林肯指責北京幫助俄羅斯重振國防工業
2024年4月9日
2024年4月9日
習近平會見俄外長 普習會即將登場
2024年4月9日
2024年4月9日
中俄齊抗西方制裁 王毅：反對「築牆設壘」
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深度報導
莫斯科襲擊影響普丁在俄國內的形象嗎？
莫斯科襲擊影響普丁在俄國內的形象嗎？
已導致139人喪生的莫斯科襲擊事件後，俄羅斯維護國內安全的能力受到質疑，而普丁更是在事先無視西方的警訊。然而，他在俄國內的形象會有所損害嗎？
政治
2024年3月27日
2024年3月27日
中國網民怎麼看莫斯科試圖將恐襲「栽贓」給烏克蘭？
中國網民怎麼看莫斯科試圖將恐襲「栽贓」給烏克蘭？
莫斯科近郊音樂廳恐襲事件是誰干的？前環球時報總編胡錫進在微博上轉發「恐襲事件嫌疑人企圖向烏克蘭方向逃脫」的帖子，招致中國網民幾乎一邊倒地反對「栽贓」烏克蘭。不過，美國問題專家金燦榮表示「莫斯科恐襲應該不是美國干的」，也被一些粉絲罵。
政治
2024年3月25日
2024年3月25日
普丁的權利游戲：俄羅斯轉向亞洲
普丁的權利游戲：俄羅斯轉向亞洲
再次勝選的俄羅斯總統普丁越來越向東方靠攏，並深化與印度和中國的關係。這兩個國家對俄羅斯有多重要？全球最大國家俄羅斯又能為中印帶來什麼好處？
政治
2024年3月24日
2024年3月24日
俄羅斯總統普丁傳五月將訪問中國
俄羅斯總統普丁傳五月將訪問中國
據五名消息人士稱，俄羅斯總統普丁五月將訪問中國，並與中國領導人習近平會談。這或將是普丁開啟第五次總統任期後的首次海外訪問。
政治
2024年3月19日
2024年3月19日
俄羅斯吞併克裡米亞十周年 普丁慶祝連任
俄羅斯吞併克裡米亞十周年 普丁慶祝連任
既不自由也不公正——這是西方對這次俄羅斯總統大選的評價。投票是在俄羅斯打壓政治反對派後進行的。莫斯科稱普丁以87%的選票贏得了第五次總統連任。普丁還聲稱，俄羅斯的民主比許多西方國家更透明。
政治
2024年3月19日
2024年3月19日
02:15 分鐘
未來的6年任期內普丁面臨最大的挑戰是什麼？
未來的6年任期內普丁面臨最大的挑戰是什麼？
普丁在本次毫無競爭可言的俄羅斯總統大選中以壓倒性優勢再度贏得6年的任期。但是展望未來，他將面臨著一系列重要的挑戰。
政治
2024年3月19日
2024年3月19日
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