普丁致歉 阿官員稱失事客機遭「武器」擊中

亞塞拜然和烏克蘭認為，墜毀於哈薩克斯坦的亞塞拜然客機是遭到俄羅斯防空導彈擊中。普丁周六發布聲明向墜機「悲劇」致歉並表達哀悼之意。

（德國之聲中文網）一架从亞塞拜然飛往俄罗斯的亞塞拜然航空中巴士機周三（12月25日）墜毀於哈薩克斯坦阿克套，造成38人死亡，另有29人幸運生還。

儘管哈薩克斯坦方面仍在進行調查，但外界認為就目前線索看來，最有可能造成墜機的原因是遭到俄羅斯防空導彈誤擊。

普丁為墜機「悲劇」致歉、表達哀悼

克裡姆林宮周六發布一份聲明，提到普京致電亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev），對這一「悲劇事件」發生在「俄羅斯領空」表示歉意。同時也向受害者家屬「表示深切而誠摯的哀悼」。

聲明未明確指出飛機是被俄羅斯導彈擊落的，但提到在飛機試圖降落當時，俄羅斯正與烏克蘭作戰。普丁稱，當時格羅茲尼等地遭到烏克蘭戰鬥無人機的襲擊，俄羅斯出動防空部隊應戰。

普丁（右）致电亞塞拜然總統阿利耶夫慰問（資料照） 圖片來源： Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP/picture alliance

航空公司稱飛機受到「外部干擾」

亞塞拜然航空公司周五稱，墜機事件的初步調查結果指向「物理和技術方面的外部干擾」。

目前亞塞拜然航空已暫停多個目的地為俄羅斯城市的航班，僅持續營運飛往莫斯科和聖彼得堡等主要城市的航班。

亞塞拜然官員：飛機被武器擊中

亞塞拜然交通部長納比耶夫（Rashan Nabiyev）稱，據倖存乘客的證詞表明，在飛機「被什麼東西擊中」之前，「外面傳來爆炸聲」。他補充說：接下來的調查將確認「撞擊的武器類型」。

墜機現場影片顯示機身上佈滿了小孔。包括DW採訪的專家在內的一些專家說，這些小孔可能是俄羅斯防空系統襲擊造成的。

亞塞拜然政府內部人士向媒體透露了初步調查結果。據歐洲新聞台（Euronews）和路透社援引消息人士的話說，飛機可能是被俄羅斯的鎧甲-S1防空系統誤擊中的，在接近格羅茲尼時飛機被電子戰系統 「癱瘓」了通訊。消息人士補充：「沒有人說這是故意的。然而，考慮到既定事實，巴庫希望俄羅斯方面承认击落了亞塞拜然飛機。」

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乘客聽到巨響

一些墜機倖存者告訴路透社，當飛機接近原定目的地俄羅斯南部的格羅茲尼（Grozny）時，他們至少聽到了一聲巨響。

在醫院接受治療的拉希莫夫（Subhonkul Rakhimov）說：「很明顯，飛機受到了某種破壞。飛機就像喝醉似的——彷彿不再是同一架飛機。」另一名乘客沙巴諾娃（Vafa Shabanov）也聽到了一聲巨響。

俄官方稱等待調查結果

克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周五對記者說：「調查正在進行中，在調查得出結論之前，我們認為我們無權、也不會發表任何評論。」

另一方面，俄羅斯民航局局長亞德羅夫（Dmitry Yadrov）在Telegram指出，航班的預定目的地格羅茲尼機場上空有霧。他還聲稱，烏克蘭無人機在事發前後襲擊了該市。亞德羅夫說：「有人建議飛行員飛往其他機場，所以他決定前往阿克套機場。」

烏克蘭指責俄羅斯

乌克兰總統澤倫斯基指責莫斯科應對這場悲劇負責。他將這起墜機事件與10多年前擊落馬航MH17航班的事件相提並論。烏克蘭和西方國家認為該航班是被俄羅斯支持的國防軍發射的導彈擊中的；莫斯科則將該起造成近300人死亡的悲劇歸咎於烏克蘭軍方。

在與亞塞拜然总统交谈後，澤倫斯基進一步表示：「俄羅斯必須提供明確解釋，停止散佈虛假訊息。照片和影片清楚地顯示了飛機機身的損壞情況，包括穿孔和凹痕，這明顯是遭到防空導彈襲擊。 」

（綜合報導）

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