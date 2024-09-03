普丁出訪蒙古 中俄天然氣管線有望推進？

夾在中俄兩大國之間的蒙古，位於「西伯利亞力量2號」天然氣管線的穿越路線上。普丁出訪被認為有意推動此計劃，彌補歐洲天然氣銷量的下滑。另一方面，蒙古未依國際刑事法院規定逮捕普丁，引發各方批評。

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普丁週一（9月2日）受邀造訪蒙古，週二（3日）的行程包含會晤蒙古總統。蒙古就位於中俄合作的「西伯利亞力量2號」天然氣管線（Power of Siberia 2）路徑上，但因中俄談不攏細節，該計劃近期陷入停滯。

俄烏戰爭之後，歐美各國大幅減少對俄國石油和天然氣的進口；路透社指出，俄國希望藉由西伯利亞力量2號管線，彌補俄烏戰爭以來歐洲天然氣銷量的損失。

然而，蒙古總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）今年初接受《金融時報》採訪時透露，過去2年來全球天然氣價格飆漲，讓中俄針對新管線的談判變得更複雜，雙方「都還在盤算和估計，商討經濟上的獲益」。

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這次出訪蒙古之前，普丁曾強調，西伯利亞力量2號管線的可行性研究和工程計劃等準備工作都「照計劃進行中」。

不過，《紐約時報》分析指出，外界預料普丁此行不會針對此管線計劃發表重大聲明；而且在今年8月，蒙古國會並未將該管線納入未來4年的預算內，這也顯示蒙古政界對此計劃的期望之低。

中俄之間已有一條「西伯利亞力量1號」管線，自2019年起供氣，預計2025年達到每年380億立方公尺的運送量。2號管線完工之後，預計每年從俄羅斯亞馬爾地區，經蒙古運送500億立方公尺的天然氣到中國。

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蒙古未依ICC規定逮捕普丁

地理上夾在中國與俄羅斯之間的蒙古，高度依賴俄國的燃料與電力供應，以及中國對其礦業的投資，近年則逐漸開始尋求經濟上的多元化。政治上，蒙古謹慎地在大國之間保持平衡，對於俄烏戰爭採取「中立」的態度。

然而，蒙古仍然邀請了普丁到訪，且未依國際刑事法院（ICC）規定逮捕普丁。

去年3月，ICC指控普丁對烏克蘭兒童遭強制遷徙負有個人刑事責任，對普丁發出逮捕令；蒙古身為《羅馬規約》的簽署國，有義務在普丁踏上其領土時逮捕他、將他轉移至海牙審判。俄羅斯、中國、美國皆非ICC締約國。

去年8月南非主辦金磚國家會議，普丁並未親赴南非，而是透過視訊出席。正如蒙古，南非也是國際刑事法院的締約國。（資料照） 圖片來源： Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

這是ICC發出逮捕令以來，普丁首度踏上ICC締約國的領土。據歐洲新聞台報導，蒙古派出外長到機場迎接普丁，而非由總統本人親自接待，這似乎可以被解讀為一種「外交上的冷落」。

對於蒙古未逮捕普丁，烏克蘭大為不滿。

烏國外交部發言人塔基（Heorhiy Tykhyi）在社群平台X上表示：「蒙古政府未能執行具有約束力的ICC逮捕令、逮捕普丁，這對ICC和國際刑事司法體系是沉重打擊。蒙古允許了被起訴的罪犯逃脫司法制裁，也因而要分擔他的戰爭罪責任。我們會跟盟友合作，確保蒙古付出代價。」

烏克蘭上週曾呼籲蒙古逮捕普丁，但克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）對普丁被逮捕的可能性不以為然：「不用擔心，我們跟蒙古的朋友有很好的對話……此行所有面向都充分準備好了。」對於ICC的指控，俄方多次駁斥，稱該指控是「出於政治動機」。

歐盟執委會2日亦發表聲明，對普丁造訪蒙古之行表達疑慮，並呼籲蒙古執行ICC的逮捕令。

國際人權團體「人權觀察」（Human Rights Watch）國際司法專案資深顧問維諾利（Maria Elena Vignoli）則表示，蒙古迎接普丁這個「ICC的逃犯」到訪，不僅是「侮辱」了俄軍所犯下罪行的受害者，更破壞了「再怎麼有權力的人，都無法凌駕法律」的原則。

《紐時》分析認為，蒙古違背ICC規定、容許普丁到訪，這再一次顯示俄羅斯仍對蒙古具有戰略影響力。位於柏林的卡內基俄國歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）專家陳寒士（Alexander Gabuev）表示，這對普丁而言是「象徵性的勝利」，對蒙古來說則表明了，維持跟俄國的關係比實踐ICC的規範更為重要。

美國網媒POLITICO則引述匈牙利研究網絡的法律研究中心學者霍夫曼（Tamás Hoffmann）觀點，認為ICC可能會決定對蒙古採取行動，例如將此事提交到締約國大會上並譴責蒙古；不過，最後不太可能施加像制裁這類的重大舉措。

（綜合報導）

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