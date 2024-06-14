普丁公佈和談條件 烏克蘭北約同拒絕

普丁在瑞士和平峰會前夕公佈和談條件，要求烏克蘭放棄加入北約，從被俄軍佔領的四個地區完全撤軍，俄羅斯也將「在同一時刻停火並開啟和談」。烏克蘭和北約均駁回了普丁的和談建議。

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普丁本周五（6月14日）表示，只要滿足一定條件，他願意與烏克蘭進行和平談判。普丁說，俄羅斯對和平談判持開放態度，如果烏克蘭放棄其加入北約的努力，俄羅斯也將停止戰鬥。

此外，他還要求烏克蘭軍隊從已被莫斯科吞併的四個地區撤出。普丁強調，俄羅斯會保證安全撤軍。他同時強調，該和平提議不是為了暫時停火，而是徹底結束衝突。但如果烏克蘭和西方拒絕這一提議，新的和談條件將會改變，戰場的局勢變化也將不利於烏克蘭。

普丁提出的和談條件與烏克蘭的期望相差太大。得到西方盟國大力支持的烏克蘭堅持認為，和平只能建立在俄軍完全撤出、烏克蘭恢復領土完整的基礎上。2014年，俄羅斯非法吞併了克裡米亞半島。2022年2月俄羅斯發動對烏戰爭。經過兩年多的戰爭，俄羅斯控制了烏克蘭約五分之一的領土。

瑞士和平峰會召開在即—— 沒有俄羅斯的參與

普丁在瑞士和平峰會召開前夕公佈了上述和談條件。和平峰會將於本周末舉行，來自90多個國家和組織的代表將一起探討烏克蘭和平的可能性。包括烏克蘭總統澤倫斯基、德國總理肖爾茨、美國副總統哈里斯和法國總統馬克宏在內的多國領導人將出席該會議，但俄羅斯並未受邀。俄羅斯批評稱會議是在「浪費時間」。

「和談條件非常簡單，」普丁說，他要求烏克蘭軍隊從東部的頓涅茨克、盧甘斯克，以及南部的赫爾松、扎波羅熱地區全部撤軍。「一旦基輔宣佈準備做出這樣的決定，並真的開始從這些地區撤軍，同時正式宣佈放棄加入北約的計劃，我們將在同一時刻下達停火命令並開始談判。」

烏克蘭總統庫列巴（左）與美國國務卿布林肯今年5月在基輔 圖片來源： BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images

基輔、北約拒絕普丁的條件

烏克蘭方面在第一時間表態稱普丁列出的條件極為「荒謬」。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，普丁的目的是誤導國際社會。烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mychajlo Podoljak）在社交平台X上寫道，「俄方沒有提出任何新的、真正的和平建議，也沒有結束戰鬥的意願」。他認為，人們必須擺脫這種幻想，停止認真對待俄羅斯的所謂建議。

北約秘書長史托騰柏格在布魯塞爾舉行的國防部長會議結束時表示，普丁提出的並不是一個和平建議，而是更多侵略和佔領的提議。美國國防部長奧斯汀也表達了反對意見。

（綜合報導）



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