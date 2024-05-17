普丁：中俄將建設西伯利亞力量2號輸氣管道

普丁在北京訪問期間表示，從俄羅斯向中國輸送天然氣的「西伯利亞力量2號」管道有望進入建設階段。但一直對此保持沉默的北京仍未明確表態。

（德國之聲中文網）俄羅斯與中國計劃擴大在能源領域的夥伴關係。正在中國訪問的俄羅斯總統普丁周五（5月17日）在北京表示，兩國再次表達了合作建造西伯利亞力量2號天然氣管道的意向。

普丁稱，他相信俄羅斯天然氣公司（Gazprom）和其他參與項目的公司將就管道的路徑達成共識，此外雙方還考慮在「同一走廊」建設一條輸油管線。

據俄羅斯文傳電訊社報導，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Nowak）在周四晚間就表示，中俄兩國預計在「不久的將來」簽署修建西伯利亞力量2號的合約。該管道將把俄羅斯天然氣經過蒙古國輸往中國。

諾瓦克對俄羅斯官方電視台稱，雙方計劃完成項目的審核，就建設這條輸氣能力為500億立方米的天然氣管道簽約。諾瓦克是俄政府主管石油和天然氣領域的官員，是此次普丁出訪中國隨行代表團的成員。

俄中邊界輸氣管道開通 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在中俄高層會談中，能源領域合作也是議題之一。中俄領導人5月16日在北京發布了中俄「關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。據新華社引述的聲明原文，雙方將「持續鞏固中俄能源戰略合作並實現高水準發展，保障兩國經濟和能源安全。努力確保國際能源市場穩定且可持續，維護全球能源產業鏈供應鏈的穩定和韌性。」

根據聲明，雙方將「根據市場原則」開展石油、天然氣、液化天然氣、煤炭、電力等領域合作，確保相關跨境基礎設施穩定營運，確保能源運輸暢通無阻；共同推進中俄兩國企業落實大型能源項目，並在可再生能源、氫能和碳市場等前景領域深化合作。

「西伯利亞力量2號」預計全長3550公里、其中有950公里穿越蒙古國領土。十多年來，這條管道一直是莫斯科的優先事項，但北京的態度一直相當矜持，始終未有公開表態。自從歐洲為回應俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭而限制了從俄羅斯進口天然氣以來，這條管道對莫斯科變得更加重要。

西伯利亞力量1號線橫貫俄羅斯遠東地區 圖片來源： Alexandr Semenov/Gazprom

普丁於去年3月就曾表示，已經與中方就該項目幾乎所有條件達成一致。俄羅斯官員也表示，管道將於2024年上半年開始動工。但今年一月，蒙古國總理奧雲額爾登對英國《金融時報》透露，「西伯利亞力量二號」管道工程建設可能面臨推遲。

俄羅斯與中國之間已有一條被稱為"西伯利亞力量1號"的輸氣管道。該管道總長超過3000公里，橫跨西伯利亞進入中國黑龍江省，從2019年開始供氣，預計到2025年將達到每年380億立方米天然氣的滿負荷營運能力。

（路透社、金融時報）

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