晚點救命：俄羅斯破壞活動險在德引發空難

德國情報機構透露，今年7月一起疑似與俄羅斯有關的破壞行動，險些在德國引發空難。多位情報部門負責人警告，俄羅斯的間諜與破壞活動日益加劇。

（德國之聲中文網）德國情報機構近日警告，俄羅斯策劃的破壞活動今年差點導致德國境內發生一起空難。這一事件發生在7月，地點是德國東部的萊比錫DHL物流中心。

DHL物流中心起火事件

據悉，一件包裹在貨運中心突然起火，並點燃了一個貨物貨櫃。幸運的是，因航班延誤，該包裹未能裝上飛機，從而避免了一場潛在的空難。

德國憲法保護局（BfV）局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）在聯邦議會由多個情報機關共同召開的一次公開會議上透露，如果包裹在飛機上爆炸，後果將不堪設想。他表示，這只是一次「幸運的意外」，讓德國躲過一劫。

據德新社披露，該包裹來自波羅的海地區，原計劃搭乘一架航班，但由於航班延誤，它滯留在貨運中心。

根據德國媒體《時代線上》的報導，安全部門推測此事件與俄羅斯的破壞活動有關。德國安全機構對這一情況高度重視。但截至目前，官方沒有給出事件與俄羅斯有關的明確證據。

DHL提升安全防護措施

事件發生後，涉及其中的DHL物流公司已加強了安全措施。據《萊比錫人民報》（Leipziger Volkszeitung）報導，除了萊比錫，類似的燃燒裝置還在波蘭和英國被發現。DHL公司在一份聲明中指出，由於調查仍在多個國家進行，公司已在整個歐洲採取了措施，保護其網路、員工、設施以及客戶的貨物安全。該公司表示，所有這些預防措施旨在防止類似事件再次發生，確保物流運輸和人員的安全。

DHL物流公司已：加強了安全措施 圖片來源： Jan Woitas/dpa/picture alliance

俄羅斯對德國的間諜威脅增加

哈爾登旺與其他情報機構負責人一致認為，俄羅斯總統普丁長期以來將德國視為敵對國家。德國情報部門指出，俄羅斯的間諜和破壞活動近年來呈現顯著增加的趨勢。

德國聯邦情報局（BND）局長卡爾（Bruno Kahl）在會上表示，俄羅斯視西方國家為對手，德國也不例外。到2030年，俄羅斯可能具備發起軍事攻擊的能力。

卡爾還指出，普丁會在未來幾年測試西方的底線，並試圖分裂北約。他呼籲德國和西方加強防禦能力，以應對潛在的威脅。

卡爾進一步表示，聯邦情報局需要更多的行動自由，以應對日益嚴峻的挑戰。他強調，德國情報部門面臨的壓力正不斷增加。

外國間諜瞄準德國軍隊

德國軍事反間諜局（MAD）局長羅森伯格（Martina Rosenberg）在此次德國情報機關的公開會議中指出，外國情報機構正密切關注德國軍隊的武器交付和訓練計劃，意圖進行間諜活動。

哈爾登旺也提到，俄羅斯的破壞活動不僅僅針對德國，波蘭和波羅的海國家正面臨更加殘酷的威脅。俄羅斯的間諜和破壞行為正在「從風暴演變為颶風」。

此外，他還提到，除俄羅斯外，中國、伊朗和土耳其等國家也在德國境內加大了對異議者的打壓力度。尤其是在中國和俄羅斯，只要發表不同意見就會引起當局的注意。

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哈爾登旺還警告，伊朗的伊斯蘭革命衛隊正利用與有組織犯罪集團有關聯的人物來監視猶太人、以色列人以及反對伊朗政府的伊朗僑民。

他指出，雖然右翼極端主義目前對德國民主構成最大威脅，但伊斯蘭恐怖主義仍然是德國國內安全的最大威脅。

德國聯邦議會監督委員會的會議通常是閉門進行，但每年會舉行一次公開會議，以讓公眾瞭解最新的安全形勢。

(綜合報導)

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